Μουντιάλ 2026: Το Κατάρ «έκλεψε» την νίκη στο τέλος από την Ελβετία – Ισόπαλες με 1-1 οι δυο ομάδες

Η Ελβετία είχε 26 τελικές, το Κατάρ μόλις 7, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μετράνε πάντα τα στατιστικά. Με γκολ του Χούχι στο 90’+4 η ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι απέσπασε ιστορική ισοπαλία από τους Ελβετούς με σκορ 1-1, στο δεύτερο χρονικά ματς του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Στο «Levi’s Stadium» του Σαν Φρανσίσκο μπροστά σε 68.000 θεατές, η ομάδα του Γιακίν Μουράτ προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Εμπολό, ωστόσο, δεν κατάφερε να τελειώσει το ματς με τις ευκαιρίες που είχε και στο φινάλε το πλήρωσε. Οι Καταριανοί πανηγύρισαν αυτό που δεν κατάφεραν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργάνωσαν στο σπίτι τους πριν από 4 χρόνια, να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό σε τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορο γκολ για τους Ελβετούς. Ο Φρόιλερ ανατράπηκε στο 14′ από τον Αμπουνάντα κι ο Μαρτίνεθ έδειξε την «ασβεστένια βούλα». Τρία λεπτά μετά, ο Εμπολό σημάδεψε σωστά κι έβαλε μπσοστά στο σκορ την ομάδα του Μουράτ.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης οι Ελβετοί προσπάθησαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ για να διώξουν το άγχος από τα πόδια τους, αλλά δεν τα κατάφεραν. Απέναντι στο συγκρότημα του Χουλέν Λοπετέγκι που τα έδωσε όλα για την ισοφάριση, και τα κατάφερε στις καθυστερήσεις με την κεφαλιά του Χούχι.

Διαιτητής: Σ. Μαρτίνεθ (Ονδούρα)

Κίτρινες: Αμπουνάντα, Γκαμπέρ

Οι συνθέσεις:

Κατάρ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Γκαμπέρ (60′ Μπουντιάφ), Αλουί, Μιγκέλ, Λαγιέ, Αχμέντ, Χούχι Μαντιμπό (78′ Μανάι), Ζούνιορ, Αφίφ, Αμπντουρισάγκ (60′ Αλαελντίν)

Ελβετία (Γιακίν Μουράτ): Κόμπελ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (89′ Μουχέιμ), Ζακάρια, Εντόι (66′ Αμπισέρ), Φρόιλερ (89′ Γιασάρι), Τζάκα, Αμπισέρ (66′ Ρίντερ), Βάργκας (79′ Αμντούνι), Εμπολό

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