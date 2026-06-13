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13.06.2026 20:13

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-85: Βάφτηκε ερυθρόλευκο (και) το πρωτάθλημα Ελλάδας

13.06.2026 20:13
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Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ για τη σεζόν 2025-2026. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο Game 5 των τελικών του Παναθηναϊκού με 89-85 σε ένα παιχνίδι που ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ και μετά την κατάκτηση της Euroleague πανηγύρισαν και τον εγχώριο τίτλο.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85

Στον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός «έπιασε» δύο φορές το +20, στο ΣΕΦ. Χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά από τους «πράσινους» έφτασε στη νίκη, με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και μπροστά στο φίλαθλο κοινό του που παραληρούσε, σήκωσε το τρόπαιο του Πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην Ιστορία του (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026).

Φουρνιέ (22π. με 3/3 τρίποντα και 7 ασίστ), Βεζένκοφ (19π. με 0/5 τρίποντα, αλλά 7/10 δίποντα) και Μιλουτίνοφ (14π., 7ρ.) «υπέγραψαν» την τελευταία… πράξη μιας μαγικής και ιστορικής πορείας φέτος για την ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας με 31 νίκες – 2 ήττες, αφού ήταν αήττητος στην κανονική περίοδο, στα προημιτελικά και στα ημιτελικά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έγραψαν στην έδρα του Ολυμπιακού το ιδανικό φινάλε, έχοντας κατακτήσει τη Euroleague, το Πρωτάθλημα Ελλάδας και το Super Cup για τη σεζόν 2025-26. 

Ο Παναθηναϊκός είχε πρώτο σκόρερ τον Βασίλη Τολιόπουλο στον 5ο τελικό, με 21 πόντους (3/6 τρίποντα) κι ενώ ο Ναν αποβλήθηκε με 5ο φάουλ στο 27ο λεπτό, μετά από τεχνική ποινή όταν υπήρξε… σύρραξη, μετά το 4ο φάουλ του απέναντι στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Τολιόπουλος έκανε ό,τι μπορούσε και ήταν αυτός που με 5 σερί πόντους είχε οδηγήσει τους «πράσινους» στο -4 (83-79), 1:08’’ πριν τη λήξη, αλλά η προσπάθεια γι’ ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, αφού είπαν «όχι» οι Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Διψήφιος για τους «πράσινους» ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς (14π.) και Τσεντί Οσμάν (12π. με 3/7 τρίποντα).

Ο Παναθηναϊκός που έδειξε σθεναρή αντίσταση στα δύο ματς στην έδρα του στους τελικούς, έμεινε με το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026, σε μία αποτυχημένη σεζόν εν συγκρίσει με το υψηλό μπάτζετ, τα μεγάλα ονόματα και τις ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες των φιλάθλων του. 

Xωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (τενοντίτιδα) παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός. Εκτός ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας (αρθροσκόπηση).

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