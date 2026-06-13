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13.06.2026 18:23

Γρεβενά: «Δεν υπήρξε καμία εξύβριση και απειλή» – Η απάντηση του δημάρχου στην καταγγελία της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

13.06.2026 18:23
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Συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας ο δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Ταταρίδης έπειτα από καταγγελία που έκανε εις βάρος του εργαζόμενη του Δήμου και συγκεκριμένα η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Έπειτα από λίγη ώρα αφέθηκε ελεύθερος και πήγε στο γραφείο του, όπου και έκανε δήλωση για το θέμα, δίνοντας τις δικές του απαντήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

Η απάντηση Ταταρίδη

Ο κ. Ταταρίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη και περιέγραψε αρχικά ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε στη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εξέλιξη κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, “ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου” όπως τονίζει.

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