Γαύδος: Διασώθηκαν 44 μετανάστες νότια του νησιού – Μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα

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Στην περισυλλογή 44 μεταναστών, που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 44 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το παραπλέον εμπορικό πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.
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