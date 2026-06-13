Τραγωδία στο ΠΑΓΝΗ: Πέθανε κοριτσάκι 18 μηνών – Επί 48 λεπτά οι γιατροί πάλευαν να το σώσουν

Επί 48 λεπτά οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, το βράδυ της Παρασκευής, έδωσαν έναν τιτάνιο αγώνα για να σώσουν ένα 18 μηνών κοριτσάκι, που νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο.

Το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά. Μάλιστα, από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τi ακριβώς έγινε.

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