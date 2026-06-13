Άνω Λιόσια: Αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στα Άνω Λιόσια, όταν αστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

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