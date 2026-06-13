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13.06.2026 07:50

Πανελλήνιες 2026: Με ποια μαθήματα συνεχίζουν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

13.06.2026 07:50
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Συνεχίζουν σήμερα, Σάββατο, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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