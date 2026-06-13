Εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη που εργαζόταν σε βιομηχανικά πλυντήρια

Τραγικό θάνατο βρήκε, στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, 56χρονη εργαζόμενη, στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες, η γυναίκα συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

Τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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