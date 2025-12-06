Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα, περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, οι οποίοι διαμηνύουν σε όλους τους τόνους πως δεν επιθυμούν διάλογο χωρίς αποτελέσματα.

Εν αναμονή της συνεδρίασης της Πανελλαδικής Επιτροπής, τη νέα εβδομάδα, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για πιο δυναμικές ενέργειες, όπως αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα και επεκτάσεις των αποκλεισμών σε νευραλγικά σημεία, ενώ η κυβέρνηση διαμηνύει -μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου- πως η πολιτεία θα αντιμετωπίσει αυστηρά τις παραβατικές συμπεριφορές και πως ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς αστερίσκους.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, τον Μπράλο και στο Κάστρο. Ενώ, την Κυριακή αναμένονται νέα τρακτέρ στο μπλόκο της Καρδίτσας, στον Ε65, που είναι και το μεγαλύτερο μπλόκο.

Επεισόδια και χημικά στη Θεσσαλονίκη

Το μεσημέρι της Παρασκευής, σημειώθηκαν επεισόδια στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, όταν αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό της αστυνομίας και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου.

Τρακτέρ έκανε όπισθεν με ταχύτητα και κινήθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ κάποιοι ακούστηκαν να ζητούν από τον οδηγό να πατήσει αστυνομικό. Στη συνέχεια κάποιοι αγρότες που είχαν ήδη πηδήξει τα κάγκελα και βρίσκονταν μέσα στη Γεωργική Σχολή, προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.

Αποκλείστηκε η αερογέφυρα της Θέρμης

Αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης. Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.

Αγρότες των Σερρών απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων. Στην Εγνατία, έχουν επίσης στηθεί μπλόκα στο ύψος της Κομοτηνής αλλά και στον κόμβο της Κουλούρας.

Κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα. Το μπλόκο θα συνεδριάσει την Κυριακή, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του.

Κλιμάκωση από τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, χωρίς να αποκλείεται το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριων δρόμων. Παράλληλα, σε πανθεσαλλική σύσκεψη, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση για τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, εντός της εβδομάδας.

Τρία μπλόκα στην Αχαΐα

Τρία μπλόκα έχουν στηθεί και στον νομό Αχαΐας. Το ένα μπλόκο βρίσκεται στην Κάτω Αχαΐα, όπου οι αγροτες έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική Πατρών – Πύργου. Ένα άλλο μπλόκο με πάνω από 100 τρακτέρ έχει στηθεί στην Ιτέα, ενώ οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Την Κυριακή μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό και οι αγρότες της Βόνιτσας, προς τα διόδια του Ακτίου.

Μπλόκα αγροτών στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

«Τελείωσαν οι προμήθειές μας»

«Από τη Δευτέρα είμαι εδώ. Δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση ότι θα κλείσει το σύνορο οπότε ήρθαμε στη δουλειά μας. Αν το γνωρίζαμε δεν θα ερχόμασταν. Μία εβδομάδα στο σύνορο, έχουν τελειώσει όλες μας οι προμήθειες. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε φυλακισμένοι» είπε στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN ένας από τους 20 έλληνες οδηγούς φορτηγών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην τουρκική πλευρά.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν περίπου 800 φορτηγά στον χώρο, με οδηγούς από Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

«Υπάρχουν γύρω στα 500 τουρκικά φορτηγά στην ελληνική πλευρά που δεν μπορούν να μπουν στην Τουρκία και οι Τούρκοι δεν αφήνουν και εμάς να μπούμε στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος οδηγός.

«Είναι βιομηχανικά τα δικά μας προϊόντα, δεν έχουμε αγροτικά. Αυτά τα επιτρέπουν και περνάνε ενώ εμάς μας κρατάνε για αυτό τον λόγο εδώ. Δεν κουβαλάμε ανταγωνιστικά προϊόντα», υπογράμμισε.

«Να βρεθεί μία λύση. Είναι λες και κάνουμε ανταλλαγή πληθυσμών».

