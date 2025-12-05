search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 17:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 16:31

Αγρότες: «Κανένας διάλογος όσο γίνονται επεισόδια» διαμηνύει η κυβέρνηση – «Πατάει» σε βίντεο για να επιτεθεί στις κινητοποιήσεις

05.12.2025 16:31
Untitled-design-6

Σκληρή στάση τηρεί η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες μετά το πρόσφατο επεισόδιο στα «Πράσινα Φανάρια» του αεροδρομίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες επιχείρησαν να στήσουν μπλόκο και απωθήθηκαν δια της βίας από τα ΜΑΤ.

Μάλιστα, από βίντεο σε μπλόκο η κυβέρνηση βρήκε αφορμή για να επιτεθεί στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να αποκλείει κάθε διάλογο όσο γίνονται επεισόδια.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», είναι η δήλωση του κ. Μαρινάκη.

Διαβάστε επίσης:

ΜέΡΑ25 για Eurovision: Να αποχωρήσει άμεσα η Ελλάδα από τον διαγωνισμό που κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία στη Γάζα

Χαρίτσης απαντά σε Τσίπρα: Λαϊκό μέτωπο του ενός δεν υπήρξε ποτέ – Λάθος η προσπάθεια να παρουσιαστούν όλοι «ανεπαρκείς»

Σάκης Αρναούτογλου στην Επιτροπή Αλιείας: «Η παράνομη αλιεία στο Αιγαίο πρέπει να σταματήσει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios_erotas
MEDIA

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

6765673-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

mitsotakis-pretenteris-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ – Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 17:53
agios_erotas
MEDIA

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

1 / 3