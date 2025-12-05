Αγρότες: «Κανένας διάλογος όσο γίνονται επεισόδια» διαμηνύει η κυβέρνηση – «Πατάει» σε βίντεο για να επιτεθεί στις κινητοποιήσεις

Σκληρή στάση τηρεί η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες μετά το πρόσφατο επεισόδιο στα «Πράσινα Φανάρια» του αεροδρομίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες επιχείρησαν να στήσουν μπλόκο και απωθήθηκαν δια της βίας από τα ΜΑΤ.

Μάλιστα, από βίντεο σε μπλόκο η κυβέρνηση βρήκε αφορμή για να επιτεθεί στις κινητοποιήσεις των αγροτών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να αποκλείει κάθε διάλογο όσο γίνονται επεισόδια.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», είναι η δήλωση του κ. Μαρινάκη.

