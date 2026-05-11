Για πέντε ημέρες, από τις 2 έως τις 6 Μαΐου, το Ναύπλιο άφησε στην άκρη τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και μετατράπηκε σε ένα κοσμοπολίτικο σκηνικό που θύμιζε έντονα τη λάμψη της Κυανής Ακτής.

Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου θαλάσσιου τουρισμού φιλοξενώντας το 11ο Mediterranean Yacht Show (MEDYS),μια από τις μεγαλύτερες διεθνής εκθέσεις θαλαμηγών στον κόσμο.

Στο λιμάνι της πόλης αγκυροβόλησαν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά «πλωτά παλάτια» της Μεσογείου, ενώ στους δρόμους, στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία του Ναυπλίου κινούνταν brokers, εκπρόσωποι κορυφαίων ναυλομεσιτικών οίκων, επιχειρηματίες, άνθρωποι του διεθνούς jet set και στελέχη της παγκόσμιας αγοράς luxury chartering.

Η φετινή διοργάνωση κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον εδραιωθεί στους πλέον ισχυρούς παίκτες του διεθνούς yachting.

Συνολικά 106 υπερπολυτελή σκάφη, συμμετείχαν στο MEDYS 2026, ενώ περισσότεροι από 900 επαγγελματίες από 32 χώρες ταξίδεψαν στο Ναύπλιο για να δουν από κοντά τον ελληνικό στόλο και τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που προσφέρει η χώρα.

Η ζήτηση μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως μετά το άνοιγμα των εγγραφών, με περισσότερα από 130 σκάφη να εκδηλώνουν ενδιαφέρον μέσα σε λίγα μόνο εικοσιτετράωρα.

Το ενδιαφέρον των ξένων brokers ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πίσω από πολλούς από αυτούς βρίσκονται παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες, μεγιστάνες, βασιλικές οικογένειες, σταρ του Χόλιγουντ, κορυφαίοι αθλητές και διάσημοι τραγουδιστές, που κάθε καλοκαίρι αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για ιδιωτικές κρουαζιέρες.

Και όπως φαίνεται, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεών τους. Τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου εξακολουθούν να θεωρούνται από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς παγκοσμίως για ultra luxury διακοπές, παρά τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα που επηρεάζει συνολικά τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι κρατήσεις για τη φετινή σεζόν κινούνται αυξητικά κατά περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι, με τους Αμερικανούς, τους Ινδούς, τους Ισραηλινούς και τους Σαουδάραβες να συγκαταλέγονται στους βασικούς πελάτες της ελληνικής αγοράς chartering.

Ανάμεσα στα σκάφη που συγκέντρωσαν τα περισσότερα βλέμματα και τα περισσότερα ραντεβού από brokers ήταν οι θαλαμηγοί Alexandra, Ouranos, Kogo, Mariu, Persefoni και Serenity.

Η κίνηση στα decks τους ήταν αδιάκοπη, με εκπροσώπους μεγάλων ναυλομεσιτικών εταιρειών να εξετάζουν εξονυχιστικά τόσο τις παροχές όσο και τα πληρώματα, καθώς στον κόσμο του luxury yachting η εμπειρία φιλοξενίας θεωρείται εξίσου σημαντική με την πολυτέλεια του ίδιου του σκάφους.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το pontiki.gr iδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία γνωστού ξένου yacht broker, ο οποίος συνεργάζεται με κορυφαία ονόματα της αμερικανικής showbiz και φέρεται να αναζητούσε σκάφος για λογαριασμό διάσημων ηθοποιών και αθλητών από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανθρώπων της αγοράς, το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε κυρίως στις θαλαμηγούς Mariu, του κ. Χατζηγιάννη που είχε σχεδιάσει o Τζιόρτζιο Αρμάνι, στην Kogo που σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στην οικογένεια Λασκαρίδη αλλά και στις Ouranos και Alexandra, τις οποίες φωτογράφισε λεπτομερώς, ενώ συγκέντρωσε πληροφορίες για τα πληρώματα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, ώστε να τις μεταφέρει αργότερα στους συνεργάτες των διασήμων που εκπροσωπούσε.

Αλλά και η θαλαμηγός Persefoni η οποία ανήκει στον προσωπικό φίλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Έρικ Βασιλάτο, τράβηξε το ενδιαφέρον αρκετών ξένων brokers. Υπενθυμίζεται ότι με τη συγκεκριμένη θαλαμηγό είχε φύγει από την Ύδρα ο Μπρατ Πίτ μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της νέας του ταινίας στο νησί.

Πάντως, η παρουσία διεθνών δημοσιογράφων από κορυφαία περιοδικά yachting της Αγγλίας, της Αμερικής αλλά και της Τουρκίας επιβεβαίωσε επίσης ότι το MEDYS έχει αποκτήσει παγκόσμιο εκτόπισμα.

Οι εικόνες από το Ναύπλιο και τα ελληνικά superyachts ταξίδεψαν ήδη στα μεγαλύτερα δίκτυα της διεθνούς αγοράς πολυτελούς τουρισμού, λειτουργώντας ως μια τεράστια διαφήμιση για τη χώρα.

Το μήνυμα πως το ελληνικό yachting εξελίσσεται σε πυλώνα της εθνικής οικονομίας έστειλε κατά την τελετή εγκαινίων ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, Ιωάννης Κουρούνης.

Όπως ανέφερε, η αυξημένη συμμετοχή στο MEDYS αποτυπώνει τόσο την ανάπτυξη του ελληνικού στόλου όσο και τη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται πλέον στους πελάτες υψηλού εισοδήματος.

Τόνισε ακόμη ότι κάθε σκάφος δημιουργεί μια ολόκληρη αλυσίδα οικονομικής δραστηριότητας γύρω του, από τα πληρώματα και τις εταιρείες υποστήριξης μέχρι τις προμήθειες, τα λιμάνια, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Το «παρών» στα εγκαίνια έδωσαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η έκθεση δεν περιορίστηκε μόνο στις επαγγελματικές συναντήσεις και στις ναυλώσεις. Το πρόγραμμα του MEDYS περιλάμβανε δράσεις υψηλού συμβολισμού αλλά και εκδηλώσεις που ανέδειξαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τα Θαλάσσια Πάρκα και την Αγκυροβολία υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με βασικό αντικείμενο την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού yachting.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το καθιερωμένο Chefs’ Competition, ο διαγωνισμός γαστρονομίας ανάμεσα στους chefs των πολυτελών σκαφών.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν δημιουργίες υψηλής αισθητικής και τεχνικής, επιβεβαιώνοντας ότι η γαστρονομία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας luxury chartering.

Το Mediterranean Yacht Show συνδιοργανώθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και τον Δήμο Ναυπλιέων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Και μπορεί οι περισσότεροι να παρακολούθησαν από μακριά τη χλιδή των υπερπολυτελών θαλαμηγών, όμως για όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, η εμπειρία μιας τέτοιας κρουαζιέρας παραμένει διαθέσιμη, με το κόστος ναύλωσης να ξεκινά από περίπου 75.000 ευρώ την εβδομάδα και να φτάνει ακόμη και τις 550.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος, τις παροχές και τις ιδιαιτερότητες κάθε σκάφους.

