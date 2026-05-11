Η μεσαία τάξη χάνει σταδιακά την πρόσβαση στην πρώτη κατοικία στην Αθήνα

Η στεγαστική κρίση στην Αθήνα παύει πλέον να αφορά μόνο τα χαμηλά εισοδήματα και αγγίζει μετωπικά τη μεσαία τάξη, η οποία βλέπει την πρόσβαση στην πρώτη κατοικία να γίνεται όλο και δυσκολότερη. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνουν αυτό που χιλιάδες νοικοκυριά βιώνουν καθημερινά: ακόμη και όσοι διαθέτουν σταθερή εργασία και δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού δυσκολεύονται να αποκτήσουν σπίτι στην Αττική.

Πίσω από τις διαπιστώσεις περί «ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων» και «επενδυτικής αναβάθμισης» κρύβεται μια πραγματικότητα εκτόξευσης των τιμών που δεν ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των εισοδημάτων. Από το 2018 έως το 2024 οι τιμές κατοικιών στην Αθήνα αυξήθηκαν πάνω από 84%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύθηκε μόλις κατά 35%. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις βασικές απαιτήσεις αγοράς κατοικίας.

Η εικόνα είναι πιο έντονη στα νότια και βόρεια προάστια, περιοχές όπου η επενδυτική έκρηξη των τελευταίων ετών έχει αλλάξει πλήρως τα δεδομένα. Η εισροή ξένων κεφαλαίων, η ανάπτυξη της Golden Visa και η επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δημιούργησαν μια αγορά προσανατολισμένη περισσότερο στον επενδυτή και λιγότερο στον κάτοικο που αναζητά πρώτη κατοικία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και οι περιοχές που εμφανίζονται θεωρητικά «προσιτές» κρύβουν παγίδες. Στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, μεγάλο μέρος των διαθέσιμων ακινήτων είναι κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1970 και απαιτεί ακριβές ανακαινίσεις ή ενεργειακές παρεμβάσεις. Έτσι, το πραγματικό κόστος απόκτησης ανεβαίνει πολύ πάνω από τις αρχικές τιμές πώλησης.

Το πιο προβληματικό στοιχείο είναι ότι οι επίσημοι δείκτες αποτυπώνουν μόνο μέρος της κρίσης. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην παραδοχή ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν ήδη σημαντικά ίδια κεφάλαια, κάτι που απέχει από την πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειονότητα των νέων ζευγαριών. Επιπλέον, δεν συνυπολογίζεται το αυξημένο κόστος ανακαίνισης, οι υψηλές δόσεις δανείων ούτε η διαρκής άνοδος των εξόδων διαβίωσης.

Την ίδια στιγμή, τα προγράμματα «Σπίτι μου» εμφανίζονται ως απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα, όμως στην πράξη λειτουργούν συχνά ως μηχανισμός τόνωσης της ζήτησης σε μια αγορά με περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών. Η συνέπεια είναι οι τιμές να διατηρούνται υψηλές ή και να αυξάνονται περαιτέρω, περιορίζοντας το πραγματικό όφελος για τους δικαιούχους.

Αντίστοιχα, οι παρεμβάσεις για ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων μπορεί να εκσυγχρονίζουν το οικιστικό απόθεμα, ωστόσο συμβάλλουν και στην αύξηση των αξιών, ενισχύοντας τις πιέσεις τόσο στις τιμές αγοράς όσο και στα ενοίκια.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, περιορισμό της γραφειοκρατίας και δημιουργία νέων κατοικιών χαμηλότερου κόστους. Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται πλέον βαθύτερο και συνδέεται με το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων των τελευταίων ετών.

