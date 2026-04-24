Το ξενοδοχείο στην Κίσσαμο που αποθεώνει το Condé Nast Traveler – Σπάνια διάκριση και cover story

Στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος φέρνει την Κρήτη και τον κόλπο της Κισσάμου το ξενοδοχείο Tella Thera, το οποίο κοσμεί το εξώφυλλο του νέου τεύχους του Condé Nast Traveler, ενός από τα σημαντικότερα ταξιδιωτικά μέσα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια σπάνια διάκριση, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα νέο ξενοδοχείο από την Κρήτη επιλέγεται ως cover story του διεθνούς τίτλου. Η παρουσία του στο εξώφυλλο ενισχύει τη διεθνή εικόνα του νησιού και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της σύγχρονης ελληνικής φιλοξενίας.

Τη φωτογραφία του εξωφύλλου υπογράφει ο Έλληνας φωτογράφος Χρήστος Δράζος.

Η αναγνώριση αυτή συνοδεύεται από μια ακόμη σημαντική επιτυχία: το Tella Thera είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή για το 2026 σε δύο από τις σημαντικότερες διεθνείς λίστες του κλάδου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στη Hot List 2026 του Condé Nast Traveler, που ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου, καθώς και στην It List 2026 του Travel + Leisure που ανακοινώθηκε στις 15 Απριλίου. Με τον τρόπο αυτό, τοποθετείται δίπλα σε ξενοδοχεία που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον διεθνή χάρτη.

Ξεχωριστή αξία έχει και ο τρόπος με τον οποίο προκύπτουν αυτές οι διακρίσεις. Οι επιλογές βασίζονται αποκλειστικά στη δουλειά διεθνών editors και δημοσιογράφων, οι οποίοι επισκέπτονται τα ξενοδοχεία και αξιολογούν την εμπειρία φιλοξενίας, μέσα από προσωπική δοκιμή.

«Το γεγονός ότι το Tella Thera είναι το μοναδικό ελληνικό ξενοδοχείο που ξεχώρισε φέτος σε αυτές τις λίστες αποτελεί μεγάλη τιμή για την Κρήτη. Δείχνει ότι ο προορισμός μπορεί να σταθεί επάξια στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει την αυθεντικότητα του τοπίου με σύγχρονη αισθητική και σεβασμό στη βιωσιμότητα», δήλωσε ο Λουκάς Τουρκομάνης, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.

