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13.06.2026 01:03

Κολομβία: Εννέα μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση

13.06.2026 01:03
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Εννέα μέλη του μεγαλύτερου κολομβιανού καρτέλ ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας, δέκα ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Οι κολομβιανές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχή της ζούγκλας στο Τσοκό (βορειοδυτικά), όπου δρα η Κλαν ντελ Γκόλφο, εν μέσω του χειρότερου κύματος βίας των τελευταίων δέκα ετών.

Στις 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, όπου θα αναμετρηθούν ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα με τον ακροδεξιό υποψήφιο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος έχει υποσχεθεί έναν αμείλικτο αγώνα κατά των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 13.06.2026 01:04
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ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εννέα μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση

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