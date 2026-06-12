Εκατοντάδες άνθρωποι με λευκά και μπαλόνια στην κηδεία της μικρής Λιάνας

Η κηδεία της Λιανά, της 11χρονης μαθήτριας, η απαγωγή και η δολοφονία της οποίας προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στη Γαλλία, τελέστηκε σήμερα στο κοιμητήριο της κοινότητας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας όπου το παιδί πήγαινε σχολείο, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων.

Η λευκή νεκροφόρα εισήλθε λίγο μετά τις 14.30 τοπική ώρα, στο νεκροταφείο της πόλης Φλεράνς, σε απόσταση περίπου 100 χλμ. δυτικά της Τουλούζης, ακολουθούμενη από εκατοντάδες άτομα που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια μπροστά από μία φωτογραφία του μικρού κοριτσιού.

🎈Pour rendre un dernier hommage à Lyhanna, un moment de recueillement puis un lâcher de ballons blancs a lieu lors de la cérémonie à Fleurance (Gers) pic.twitter.com/IA06elvIDz — TF1Info (@TF1Info) June 12, 2026

Το μπλε φέρετρο μεταφέρθηκε από το προσωπικό του γραφείου τελετών στον τόπο ταφής, όπου μόνο η οικογένεια είχε τη δυνατότητα να αποτίσει φόρο τιμής.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο δήμαρχος του Φλεράνς Γκρεγκορί Μπομπατό πήρε τον λόγο. «Δεν λέμε αντίο σε ένα σύμβολο, μια μάχη, αλλά σε ένα παιδί 11,5 ετών: τη Λιανά», δήλωσε ο αιρετός αξιωματούχος.

Λουλούδια στη μνήμη της έξω από το σχολείο

Μπροστά από το σχολείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά την 29η Μαΐου ενώ επιβιβαζόταν στο όχημα του βασικού υπόπτου, του Ζερόμ Μπαρελά, έχουν τοποθετηθεί δεκάδες μπουκέτα με λουλούδια, κεριά και λούτρινα ζωάκια, ενώ ένα πλακάτ «απέτιε φόρο τιμής στη Λιανά και σε όλα τα παιδιά θύματα».

Dernier hommage à #lyhanna, dont les obsèques se sont tenues à Fleurance 🕊️



📸 Patricia Huchot-Boissier / Starface pic.twitter.com/EY4ZX11A9E June 12, 2026

Το πτώμα της 11χρονης βρέθηκε την 4η Ιουνίου σε ένα γεωργικό σιλό στην ίδια περιοχή. Έπειτα από κάλεσμα της ένωσης δημάρχων της Γαλλίας, πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από δημαρχεία της ευρύτερης περιοχής. Μοτοσικλετιστές αναχώρησαν επίσης από το Ος σχηματίζοντας μια πομπή με κατεύθυνση το Φλεράνς, με στόχο να αποτίσουν φόρο τιμής «στη μικρή Λιανά που έφυγε πολύ νωρίς».

Στην έρευνα για τον θάνατο της 11χρονης, ο βασικός ύποπτος είναι ο Ζερόμ Μπαρελά, ένας 41χρονος πατέρας, η μεγαλύτερη κόρη του οποίου ήταν φίλη της Λιανά. Έπειτα από την προσαγωγή του από την αστυνομία την επομένη της εξαφάνισης, έχει προφυλακιστεί μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος του για απαγωγή την 1η Ιουνίου. Ο θάνατος της Λιανά έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με το προφίλ του Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος δεν κλητεύτηκε ούτε προσήχθη ποτέ παρά τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον ανηλίκων.

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