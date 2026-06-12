«Έως 85% η πιθανότητα μιας συμφωνίας» – Τι περιλαμβάνει το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν, τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φάνηκαν την Παρασκευή να έχουν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για το περιεχόμενο μιας αναδυόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου τους, αν και και οι δύο πλευρές άφησαν να εννοηθεί ότι μια συμφωνία είναι κοντά.

Το Πακιστάν, το οποίο εδώ και εβδομάδες επιδιώκει να μεσολαβήσει για την επίτευξη μιας συμφωνίας, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αν και δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον ή την Τεχεράνη.

Υπάρχει “80 έως 85%” πιθανότητα μιας συμφωνίας με το Ιράν

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σήμερα σε “80 με 85%”, αλλά “όχι 100%”, την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις “επόμενες ημέρες”.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος είπε ότι “αισθάνεται πολύ καλά” όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι (οι δύο πλευρές σ.σ.) “δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού”.

Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση τις επιδόσεις του στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν “περιλαμβάνει τον Λίβανο”

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε σήμερα ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν “περιλαμβάνει τον Λίβανο” δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου

Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι “μάλλον ελάχιστες“, κρίνοντας ότι υπάρχει “ευρεία συναίνεση” υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη, και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των “σκληροπυρηνικών” και μεταξύ των “πολιτικών αρχών”.

«Ουσιαστική πρόοδος» με το Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ περιέγραψε μια εικόνα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν που είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν προηγουμένως, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη ήταν πιο πρόθυμη να συμφωνήσει σε όρους.

«Τώρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο, νομίζω, όπου έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας ικανοποιεί, όπου οι Ιρανοί έχουν πει στην πραγματικότητα: “Εντάξει, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό”», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική επιρροή έχει αυξηθεί.

Ερωτηθείς τι είχε αλλάξει από την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ήταν κοντά σε μια συμφωνία, ο αξιωματούχος επεσήμανε μια πιο οριστικοποιημένη διατύπωση.

«Πριν από μερικές εβδομάδες υπήρχαν πολλές προτάσεις από τους Αμερικανούς για τις οποίες είχαμε κατά κάποιο τρόπο προφορικές δεσμεύσεις, τις οποίες οι Ιρανοί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά έπρεπε να τις επεξεργαστούν εντός του συστήματός τους», είπε ο αξιωματούχος.

«Τώρα, έχουμε δει ουσιαστική πρόοδο όπου έχουν πραγματικά εξασφαλίσει την αποδοχή και όπου έχουμε στην πραγματικότητα ένα κείμενο ενός Μνημονίου Κατανόησης για το οποίο πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές αισθάνονται καλά».

Ένα από τα βασικά σημεία τριβής που έχουν εξελιχθεί, είπε ο αξιωματούχος, αφορά τις λεπτομέρειες της δέσμευσης του Ιράν να καταστρέψει και να απορρίψει το εμπλουτισμένο υλικό του – κάτι στο οποίο έχει εμπλακεί και ο Τραμπ.

«Έχουμε υιοθετήσει τη διατύπωση με την οποία ο πρόεδρος είναι πολύ πιο ευχαριστημένος, με την οποία είμαι πολύ πιο ευχαριστημένος και εγώ, και αυτό έχει συμβεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες», είπε ο αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας με το Ιράν

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ εξέθεσε διάφορα σημεία στην μελλοντική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, χαρακτηρίζοντας το έγγραφο ως επίτευξη των στόχων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο περιλαμβάνονται:

Το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και η άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Οδηγεί στην αποσυναρμολόγηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες του εμπλουτισμένου υλικού του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, θα καταστραφεί επί τόπου και στη συνέχεια θα απομακρυνθεί από τη χώρα. Το Ιράν θα «ανακουφιστεί από πολλές από τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται εδώ και πολλά, πολλά χρόνια» εάν η χώρα συμμορφωθεί με τις διατάξεις της συμφωνίας. «Αυτά τα οφέλη προκύπτουν μόνο εάν πραγματικά αποδώσουν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το ζήτημα της οικονομικής ανακούφισης του Ιράν υπήρξε ένα σημαντικό σημείο τριβής στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο αξιωματούχος επέμενε ότι μια τέτοια ανακούφιση θα ήταν διαθέσιμη μόνο αφού το Ιράν λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση.

«Οι Ιρανοί δεν κερδίζουν τίποτα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ή με την ίδια τη διαπραγμάτευση», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Αυτό που κερδίζουν είναι ότι ανταμείβονται οικονομικά για την τήρηση των υποχρεώσεών τους βάσει της συμφωνίας. Έτσι, αν παραδώσουν το πυρηνικό υλικό όπως υποσχέθηκαν, θα πάρουν κάτι. Αν διαλύσουν τα πυρηνικά τους προγράμματα ή τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις, θα πάρουν κάτι άλλο. Αν πραγματικά δεσμευτούν για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, θα πάρουν επιπλέον πράγματα επιπλέον».

Οι διαφορές στις προσεγγίσεις της κάθε πλευράς

Σχετικά με το Στενό του Ορμούζ: Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το στενό θα ανοίξει ξανά. Και ο διπλωμάτης διευκρίνισε ότι το Ιράν δεν θα επιτρέπεται να χρεώνει τέλη διέλευσης, αλλά δεν ανέφερε ποιος θα επιβλέπει τη θαλάσσια κυκλοφορία. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν καμία αναφορά σε τέλη – υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να έχει αποσύρει αυτή την απαίτηση – αλλά επιμένει ότι το Ορμούζ θα ανοίξει ξανά υπό ιρανική διαχείριση, μια προϋπόθεση που η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Σχετικά με το πυρηνικό υλικό: Ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι «το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποσυναρμολογηθεί» και το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί. Στον αντίποδα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ιράν δεν θα αναλάβει αμέσως νέες δεσμεύσεις και θα συμμετάσχει σε πυρηνικές συνομιλίες μόνο κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή του σημειώματος, «εντός του πλαισίου των θεμελιωδών αρχών του», συμπεριλαμβανομένου αυτού που αποκαλεί δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου. Εν τω μεταξύ, ο διπλωμάτης δήλωσε ότι η συμφωνία «ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό ζήτημα», συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Σχετικά με τα παγωμένα κεφάλαια: Από την πλευρά του διπλωμάτη απουσιάζει εμφανώς η απαίτηση του Ιράν να ξεπαγώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα δικά του κεφάλαια που επί του παρόντος υπόκεινται σε κυρώσεις των ΗΠΑ. Αυτό το ζήτημα φέρεται να ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι «τίποτα από τα χρήματα του Ιράν δεν πρόκειται να αποδεσμευτεί μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι». Ωστόσο, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα μισά να διατίθενται αμέσως μετά την υπογραφή.

Σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις: Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης επισημάνει ένα ταμείο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζοντάς το ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος και η δήλωση του διπλωμάτη δεν κάνουν καμία αναφορά σε τέτοια διάταξη.

Σχετικά με το Ισραήλ και τον Λίβανο: Παρά το γεγονός ότι ούτε το Ισραήλ ούτε η Χεζμπολάχ εμπλέκονται άμεσα στις διαπραγματεύσεις, πηγές λένε ότι το προσχέδιο περιλαμβάνει δεσμεύσεις που επηρεάζουν και τα δύο μέρη, όπως μια εκεχειρία που περιλαμβάνει τον Λίβανο. Η συμφωνία φαίνεται να βασίζεται στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση από τους αντίστοιχους εταίρους τους. Το Ισραήλ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα συνεχίσει να βομβαρδίζει τη Χεζμπολάχ.

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