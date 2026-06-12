ΗΠΑ και Ιράν «κατέληξαν σε ένα τελικό κείμενο» της ειρηνευτικής συμφωνίας

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Επιβεβαιώνει το Πακιστάν ότι υπάρχει «τελικό, συμφωνημένο κείμενο» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε ένα «τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε την Παρασκευή ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.
Το Πακιστάν, το οποίο έχει διατελέσει μεσολαβητής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, εργάζεται τώρα για να «οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα», έγραψε ο Σαρίφ σε μια ανάρτηση στο Χ.
Ο Σαρίφ περιέγραψε επίσης αυτό που αποκάλεσε «αδιάκοπη εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξάγεται από εκείνους που θέλουν να σαμποτάρουν την ειρηνευτική συμφωνία».
«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», πρόσθεσε.
Ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά», δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας κατά των εικασιών σχετικά με τη συμφωνία.
Μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να απέχουν από το να εισέρχονται σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό της», έγραψε ο Αραγτσί στο X.
«Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω», συνέχισε.
Ο Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προέτρεψε επίσης τα μέσα ενημέρωσης να «απέχουν από το να κάνουν εικασίες» σχετικά με το περιεχόμενο του υπό διαπραγμάτευση Μνημονίου Συνεργασίας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε αυστηρή επίπληξη κατά της Τεχεράνης νωρίτερα την Παρασκευή, μετά την εμφάνιση, όπως χαρακτήρισε, ανακριβών περιγραφών της πρότασης στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στις Ψεύτικες Ειδήσεις ΔΕΝ έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
«Αυτό που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους για την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια», συνέχισε. «Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Με αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως να συναλλάσσεσαι καλόπιστα».
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει διατάξεις για τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τον τερματισμό της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων από την Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.
Ο αξιωματούχος περιέγραψε τους ακόλουθους όρους, τους οποίους, όπως είπε, το Ιράν είχε συμφωνήσει:
Και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, επικαλούμενος αυτό που χαρακτήρισε «ψευδείς πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία», δήλωσε ότι οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στο Ιράν μόνο εάν «εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».
«Πρώτον, οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν μετρητά και δεν αποδεσμεύονται κεφάλαια για την απλή υπογραφή μιας συμφωνίας ή την παρακολούθηση μιας συνάντησης», έγραψε στο X.
«Η συμφωνία είναι δομημένη έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι οι ανησυχίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους τίθενται σε προτεραιότητα και ότι εάν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν σε αυτούς και σε ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.
Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα δεσμευτεί να εκποιήσει τη διαχείριση του στενού και ότι η συμφωνία θα απαιτούσε την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν.
Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ότι το προσχέδιο θα άρει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο του Ιράν, θα ξεπαγώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαιά του και θα απαιτήσει παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
Τα πυρηνικά ζητήματα θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον θέλει μια συμφωνία που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.
Η άρση των κυρώσεων, η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι βασικές ιρανικές απαιτήσεις. Η πηγή δεν έκανε καμία αναφορά σε τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι όροι περιελάμβαναν επίσης άλλες βασικές παραχωρήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ιράν και να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης ιρανικής οικονομίας.
Μετά από πολλαπλούς γύρους αναθεωρήσεων, ένα μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες «έχει ουσιαστικά φτάσει στο τελικό του στάδιο» με βάση την πρόταση 14 σημείων του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA.
Ακολουθεί τι λένε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του IRNA και του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Mehr, για το σχέδιο ενδιάμεσης συμφωνίας:
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