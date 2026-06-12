ΗΠΑ και Ιράν «κατέληξαν σε ένα τελικό κείμενο» της ειρηνευτικής συμφωνίας

Επιβεβαιώνει το Πακιστάν ότι υπάρχει «τελικό, συμφωνημένο κείμενο» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε ένα «τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε την Παρασκευή ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το Πακιστάν, το οποίο έχει διατελέσει μεσολαβητής κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, εργάζεται τώρα για να «οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα», έγραψε ο Σαρίφ σε μια ανάρτηση στο Χ.

Ο Σαρίφ περιέγραψε επίσης αυτό που αποκάλεσε «αδιάκοπη εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξάγεται από εκείνους που θέλουν να σαμποτάρουν την ειρηνευτική συμφωνία».

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», πρόσθεσε.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… June 12, 2026

Ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά», δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας κατά των εικασιών σχετικά με τη συμφωνία.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να απέχουν από το να εισέρχονται σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό της», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω», συνέχισε.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προέτρεψε επίσης τα μέσα ενημέρωσης να «απέχουν από το να κάνουν εικασίες» σχετικά με το περιεχόμενο του υπό διαπραγμάτευση Μνημονίου Συνεργασίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε αυστηρή επίπληξη κατά της Τεχεράνης νωρίτερα την Παρασκευή, μετά την εμφάνιση, όπως χαρακτήρισε, ανακριβών περιγραφών της πρότασης στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στις Ψεύτικες Ειδήσεις ΔΕΝ έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτό που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους για την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια», συνέχισε. «Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Με αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως να συναλλάσσεσαι καλόπιστα».

Αξιωματούχος του Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα και να τερματίσει την υποστήριξη σε τρομοκρατικές ομάδες

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει διατάξεις για τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τον τερματισμό της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων από την Τεχεράνη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο αξιωματούχος περιέγραψε τους ακόλουθους όρους, τους οποίους, όπως είπε, το Ιράν είχε συμφωνήσει:

Το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποσυναρμολογηθεί

Κανένα από τα χρήματα του Ιράν δεν θα αποδεσμευτεί μέχρι να εκτελεστεί

Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει

Καμία ιρανική χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων

Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε αυτό «συμφωνία βασισμένη στην απόδοση». Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα υπογράψουν συμφωνία χωρίς την αποδέσμευση κεφαλαίων και έχουν επανειλημμένα αρνηθεί να ασχοληθούν με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.

Και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, επικαλούμενος αυτό που χαρακτήρισε «ψευδείς πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία», δήλωσε ότι οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στο Ιράν μόνο εάν «εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

«Πρώτον, οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν μετρητά και δεν αποδεσμεύονται κεφάλαια για την απλή υπογραφή μιας συμφωνίας ή την παρακολούθηση μιας συνάντησης», έγραψε στο X.

I'm seeing a lot of fake information about a potential deal to reopen the Strait and end Iran's nuclear weapons program. First, the Iranians are not receiving any cash, and no funds are being released for simply signing a deal or attending a meeting. The deal is structured to… — JD Vance (@JDVance) June 12, 2026

«Η συμφωνία είναι δομημένη έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι οι ανησυχίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους τίθενται σε προτεραιότητα και ότι εάν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν σε αυτούς και σε ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα δεσμευτεί να εκποιήσει τη διαχείριση του στενού και ότι η συμφωνία θα απαιτούσε την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ότι το προσχέδιο θα άρει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο του Ιράν, θα ξεπαγώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαιά του και θα απαιτήσει παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Τα πυρηνικά ζητήματα θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον θέλει μια συμφωνία που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.

Η άρση των κυρώσεων, η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι βασικές ιρανικές απαιτήσεις. Η πηγή δεν έκανε καμία αναφορά σε τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι όροι περιελάμβαναν επίσης άλλες βασικές παραχωρήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ιράν και να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης ιρανικής οικονομίας.

credit: AP

Τι λένε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Μετά από πολλαπλούς γύρους αναθεωρήσεων, ένα μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες «έχει ουσιαστικά φτάσει στο τελικό του στάδιο» με βάση την πρόταση 14 σημείων του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA.

Ακολουθεί τι λένε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του IRNA και του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Mehr, για το σχέδιο ενδιάμεσης συμφωνίας:

Το έγγραφο αφορά τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ θα « δεσμευτούν να πιέσουν το Ισραήλ » να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Βηρυτό εάν υπογραφεί η συμφωνία.

» να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Βηρυτό εάν υπογραφεί η συμφωνία. Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα, το Ιράν δεν θα αναλάβει άμεσα νέες δεσμεύσεις και θα συμμετάσχει σε πυρηνικές συνομιλίες μόνο κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή του μνημονίου, «εντός του πλαισίου των θεμελιωδών αρχών του», συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Σχετικά με το Στενό του Ορμούζ , τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι η Τεχεράνη δεν θα δεσμευτεί να παραχωρήσει τη διαχείριση του στενού ή να «αποκαταστήσει τις συνθήκες» στην προπολεμική τους κατάσταση. Το μνημόνιο συζητά μόνο «την ομαλοποίηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας» στην πλωτή οδό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν κανένα ρόλο στη διαχείριση του στενού, η οποία θα συντονίζεται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο με τα παράκτια έθνη.

, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι η Τεχεράνη ή να «αποκαταστήσει τις συνθήκες» στην προπολεμική τους κατάσταση. Το μνημόνιο συζητά μόνο «την ομαλοποίηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας» στην πλωτή οδό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων. η οποία θα συντονίζεται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο με τα παράκτια έθνη. Σχετικά με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, η συμφωνία θα απαιτεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν – τα μισά από τα οποία πρέπει να διατεθούν αμέσως μετά την υπογραφή. Το IRNA ανέφερε ότι το προσχέδιο εγγράφου ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει «λάβει συγκεκριμένες εγγυήσεις από τρίτους» σχετικά με την πιθανή πληρωμή.

από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν – τα μισά από τα οποία πρέπει να διατεθούν αμέσως μετά την υπογραφή. Το IRNA ανέφερε ότι το προσχέδιο εγγράφου ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει «λάβει συγκεκριμένες εγγυήσεις από τρίτους» σχετικά με την πιθανή πληρωμή. Το αίτημα του Ιράν για την άρση όλων των κυρώσεων εναντίον του θα εξεταστεί εντός 60 ημερών . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν επίσης να μην προσθέσουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή ούτε να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη.

. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν επίσης να μην προσθέσουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή ούτε να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη. Σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις, το Mehr ανέφερε ότι το έγγραφο περιλαμβάνει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης για το Ιράν συνολικού ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το IRNA ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός εφαρμογής θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των 60 ημερών.

συνολικού ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το IRNA ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός εφαρμογής θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Σχετικά με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και τους πληρεξουσίους του, το Mehr δήλωσε ότι υπήρξε «οριστική αφαίρεση» αυτών των θεμάτων. Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι το κείμενο «εξακολουθεί να απαιτεί αναθεώρηση και οριστικοποίηση από τους αρμόδιους θεσμούς στο Ιράν».

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