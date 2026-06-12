Σύγχυση με το προσχέδιο ΗΠΑ-Ιράν: Αντικρουόμενες δηλώσεις και διαψεύσεις θολώνουν στην αισιοδοξία – Δεν συμφωνούν ούτε για το αν έχουν… συμφωνήσει

Μία ημέρα αφότου δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «ατιμωτικές» πράξεις της Τεχεράνης για «ανακριβείς περιγραφές της πρότασης».

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στις Ψεύτικες Ειδήσεις ΔΕΝ έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτό που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους για την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια», συνέχισε. «Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Με αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως να συναλλάσσεσαι καλόπιστα».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα την Παρασκευή για τα περιγράμματα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ότι το Ιράν δεν θα δεσμευτεί να εκποιήσει τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και ότι η συμφωνία θα απαιτούσε την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν.

Ο Τραμπ, στο μήνυμά του, δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη στόχευση πλοίων στο στενό από το Ιράν ήταν «ΕΝΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ».

«Καλύτερα να συνέλθουν και ΓΡΗΓΟΡΑ!», είπε.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε νέες του δηλώσεις απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 δηλώνοντας πως δεν έχει «καμία σημασία» και ισχυρίστηκε ότι «κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7 την Παρασκευή.

Ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ανταποκριτή του La7 στην Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς αν είχε κάποιο μήνυμα για τους ηγέτες της G7, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονταν εξωτερική υποστήριξη.

«Δεν χρειαζόμασταν καμία υποστήριξη. Άρα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Καμία σημασία, καμία σημασία! Πρέπει να φύγω. Βρίσκομαι σε μια σημαντική συνάντηση, αλλά κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους», επέμεινε ο Τραμπ.

Τα σχόλια έγιναν πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7 που έχει προγραμματιστεί για τις 15-17 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, πηγή δήλωσε στο Reuters, ότι ένα μνημόνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή, με τη Γενεύη να αναδεικνύεται ως ο πιθανότερος τόπος συνάντησης. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ότι οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ μεθαύριο Κυριακή στη Γενεύη είναι ψευδείς.

Η πηγή ανέφερε ότι η διατύπωση του μνημονίου βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης και το Ιράν εμμένει στη θέση του ότι η συμφωνία πρέπει επίσης να τερματίσει τις μάχες στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ μάχεται εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ.

Στόχος ήταν να οριστικοποιηθεί η διατύπωση μέχρι το Σάββατο, ώστε η συμφωνία να μπορέσει να υπογραφεί από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ακύρωσε νέες επιθέσεις στο Ιράν επειδή η συμφωνία ήταν πλέον έτοιμη.

«Μόλις κάναμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας, όπως περιγράφηκαν την Παρασκευή από Ιρανούς αξιωματούχους, φαίνεται να προσφέρουν στην Τεχεράνη πολλά από αυτά που έχει ζητήσει μέχρι στιγμής, με τον Τραμπ να φαίνεται να κερδίζει λίγα από αυτά που έχει επιδιώξει, πέρα ​​από το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έκλεισε αφού διέταξε επιθέσεις τον Φεβρουάριο.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ότι το προσχέδιο θα άρει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο του Ιράν, θα ξεπαγώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαιά του και θα απαιτήσει παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Τα πυρηνικά ζητήματα θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον θέλει μια συμφωνία που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.

Η άρση των κυρώσεων, η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι βασικές ιρανικές απαιτήσεις. Η πηγή δεν έκανε καμία αναφορά σε τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι όροι περιελάμβαναν επίσης άλλες βασικές παραχωρήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ιράν και να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης ιρανικής οικονομίας.

credit: AP

Τι λένε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Μετά από πολλαπλούς γύρους αναθεωρήσεων, ένα μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες «έχει ουσιαστικά φτάσει στο τελικό του στάδιο» με βάση την πρόταση 14 σημείων του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA.

Ακολουθεί τι λένε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του IRNA και του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Mehr, για το σχέδιο ενδιάμεσης συμφωνίας:

Το έγγραφο αφορά τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ θα « δεσμευτούν να πιέσουν το Ισραήλ » να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Βηρυτό εάν υπογραφεί η συμφωνία.

» να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Βηρυτό εάν υπογραφεί η συμφωνία. Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα, το Ιράν δεν θα αναλάβει άμεσα νέες δεσμεύσεις και θα συμμετάσχει σε πυρηνικές συνομιλίες μόνο κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή του μνημονίου, «εντός του πλαισίου των θεμελιωδών αρχών του», συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Σχετικά με το Στενό του Ορμούζ , τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι η Τεχεράνη δεν θα δεσμευτεί να παραχωρήσει τη διαχείριση του στενού ή να «αποκαταστήσει τις συνθήκες» στην προπολεμική τους κατάσταση. Το μνημόνιο συζητά μόνο «την ομαλοποίηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας» στην πλωτή οδό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν κανένα ρόλο στη διαχείριση του στενού, η οποία θα συντονίζεται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο με τα παράκτια έθνη.

, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι η Τεχεράνη ή να «αποκαταστήσει τις συνθήκες» στην προπολεμική τους κατάσταση. Το μνημόνιο συζητά μόνο «την ομαλοποίηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας» στην πλωτή οδό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων. η οποία θα συντονίζεται μόνο σε περιφερειακό επίπεδο με τα παράκτια έθνη. Σχετικά με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, η συμφωνία θα απαιτεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν – τα μισά από τα οποία πρέπει να διατεθούν αμέσως μετά την υπογραφή. Το IRNA ανέφερε ότι το προσχέδιο εγγράφου ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει «λάβει συγκεκριμένες εγγυήσεις από τρίτους» σχετικά με την πιθανή πληρωμή.

από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν – τα μισά από τα οποία πρέπει να διατεθούν αμέσως μετά την υπογραφή. Το IRNA ανέφερε ότι το προσχέδιο εγγράφου ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει «λάβει συγκεκριμένες εγγυήσεις από τρίτους» σχετικά με την πιθανή πληρωμή. Το αίτημα του Ιράν για την άρση όλων των κυρώσεων εναντίον του θα εξεταστεί εντός 60 ημερών . Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν επίσης να μην προσθέσουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή ούτε να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη.

. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν επίσης να μην προσθέσουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή ούτε να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη. Σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις, το Mehr ανέφερε ότι το έγγραφο περιλαμβάνει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης για το Ιράν συνολικού ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το IRNA ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός εφαρμογής θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των 60 ημερών.

συνολικού ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το IRNA ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός εφαρμογής θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Σχετικά με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και τους πληρεξουσίους του, το Mehr δήλωσε ότι υπήρξε «οριστική αφαίρεση» αυτών των θεμάτων. Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι το κείμενο «εξακολουθεί να απαιτεί αναθεώρηση και οριστικοποίηση από τους αρμόδιους θεσμούς στο Ιράν».

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