Γάτα έκλεψε την παράσταση στην Τουρκία: Ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να δαγκώνει τον «νεκρό» Ρωμαίο (Video)

Μία πορτοκαλί γάτα έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση σε θέατρο του Ισμίρ της Τουρκίας.

Ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ υποδύονταν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα από το γνωστό θεατρικό του Ουίλιαμ Σεξπιρ.

İzmir’de sahnede Romeo Juliet oynanırken oyuncunun kafasını yalayan kedi viral oldu. Kadın oyuncunun rol arkadaşını kediden uzaklaştırmak için ayaklarından çekmesi de dikkatlerden kaçmadı pic.twitter.com/Gb43Y1ZN4p — A L T U Ğ Y Ü C E L (@altugyucel) June 12, 2026

Την ώρα που η Ιουλιέτα βρίσκει νεκρό τον Ρωμαίο και ξεσπά σε λυγμούς η γάτα ανέβηκε στη σκηνή και βολεύτηκε δίπλα στους ηθοποιούς.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε τον αγαπημένο της, άρχισε να πειράζει τα μαλλιά του και να τον δαγκώνει.

Το κοινό όπως ήταν αναμενόμενο ξέσπασε σε γέλια, ενώ οι ηθοποιοί έβγαλαν στην υπόκλιση και την πορτοκαλί γάτι, όπως άλλωστε της άρμοζε. Ηταν το αστέρι της βραδιάς!

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