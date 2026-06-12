Γάτα έκλεψε την παράσταση στην Τουρκία: Ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να δαγκώνει τον «νεκρό» Ρωμαίο (Video)

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Μία πορτοκαλί γάτα έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση σε θέατρο του Ισμίρ της Τουρκίας.
Ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ υποδύονταν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα από το γνωστό θεατρικό του Ουίλιαμ Σεξπιρ.
Την ώρα που η Ιουλιέτα βρίσκει νεκρό τον Ρωμαίο και ξεσπά σε λυγμούς η γάτα ανέβηκε στη σκηνή και βολεύτηκε δίπλα στους ηθοποιούς.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε τον αγαπημένο της, άρχισε να πειράζει τα μαλλιά του και να τον δαγκώνει.
Το κοινό όπως ήταν αναμενόμενο ξέσπασε σε γέλια, ενώ οι ηθοποιοί έβγαλαν στην υπόκλιση και την πορτοκαλί γάτι, όπως άλλωστε της άρμοζε. Ηταν το αστέρι της βραδιάς!
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