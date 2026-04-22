Ενώ τα περισσότερα μπαρ παγκοσμίως επιδιώκουν την παρουσία γυναικών, σε ένα από τα πιο αριστοκρατικά κοινωνικά κλαμπ της Αφρικής, οι άνδρες δίνουν μάχη για να μην την επιτρέψουν.

Πρόκειται για το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που ιδρύθηκε το 1913 για τη βρετανική ελίτ, και έγινε παγκοσμίως γνωστό για τη σκηνή στην ταινία «Πέρα από την Αφρική» (1985), όπου ο χαρακτήρας της Μέριλ Στριπ εκδιώκεται επειδή εισήλθε σε ανδρικό χώρο.

Η επίμαχη σκηνή με τη Μέριλ Στριπ στο «Πέρα από την Αφρική»

Τέσσερις δεκαετίες μετά την ταινία, ελάχιστα έχουν αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου στη λέσχη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η είσοδός τους στο «Bar των Μελών» παραμένει απαγορευμένη. Μάλιστα, ούτε καν στις γυναίκες υπαλλήλους δεν επιτρέπεται να εισέλθουν για να καθαρίσουν τον χώρο.

Τιμώρησαν μέλος επειδή πέρασε από το μπαρ με τη σύζυγό του

Η ένταση κλιμακώθηκε πέρυσι, όταν ένα μέλος τιμωρήθηκε με διαθεσιμότητα επειδή απλώς συνόδευσε τη σύζυγό του μέσα από το μπαρ για να φτάσουν σε άλλη πλευρά του κτιρίου.

Η διοίκηση της λέσχης πρότεινε πρόσφατα να τεθεί σε ψηφοφορία η άρση αυτής της «ανωμαλίας», όπως την αποκάλεσε. Η πρόταση αυτή προκάλεσε «έκρηξη» στο εσωτερικό της λέσχης, με τα μέλη να χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα.

Η πλευρά των ανδρών: Υποστηρίζουν ότι χρειάζονται έναν δικό τους χώρο. Περιγράφουν το μπαρ ως ένα «ιερό καταφύγιο» με μυρωδιά πούρων και δερμάτινες πολυθρόνες, όπου μπορούν να συζητούν ελεύθερα για πολιτική, χρήματα και επιχειρήσεις χωρίς γυναικεία παρουσία.

Η πλευρά των γυναικών: Χαρακτηρίζουν την πολιτική αναχρονιστική. Επισημαίνουν ότι πληρώνουν τις ίδιες συνδρομές αλλά δεν απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια. «Δεν θα έπρεπε να αποκλείομαι από πουθενά με βάση το φύλο μου», δήλωσε μέλος της λέσχης.

Και διεθνής πίεση

Η ώθηση για αλλαγή δεν ήρθε μόνο εκ των έσω, αλλά και από το εξωτερικό. Το Reform Club του Λονδίνου, που συνεργάζεται με το Muthaiga, απείλησε να διακόψει τους δεσμούς του λόγω αυτής της διάκρισης. Η απειλή αυτή θορύβησε τα μέλη που ταξιδεύουν συχνά και χρησιμοποιούν τις συνεργαζόμενες λέσχες ανά τον κόσμο.

Παρά την πίεση, η ψηφοφορία ανεστάλη την τελευταία στιγμή πριν από την ετήσια γενική συνέλευση, καθώς η ηγεσία δυσκολεύεται να βρει μια συμβιβαστική λύση. Προς το παρόν, το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ το επίμαχο μπαρ έχει γίνει πιο δημοφιλές από ποτέ λόγω της δημοσιότητας που έλαβε η κόντρα.

