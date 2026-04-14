Το πρώτο αεροσκάφος στον κόσμο που θα ταξιδέψει από τοΣίδνεϊ της Αυστραλίας προς τη Νέα Υόρκη είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει την παρθενική του δοκιμαστική πτήση τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε η Qantas Airlines για τα υπερπολυτελή αεροπλάνα του «Project Sunrise».
Ο στόλος των αναβαθμισμένων Airbus A350-1000ULR είναι εξοπλισμένος για να μεταφέρει τους ταξιδιώτες σε ένα αδιάκοπο ταξίδι 22 ωρών και 10.000 μιλίων.
Το όνομα «Project Sunrise» αποτελεί φόρο τιμής στις ιστορικές πτήσεις αντοχής «Double Sunrise» της Qantas κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες παρέμεναν στον αέρα αρκετά ώστε να δουν δύο ανατολές ηλίου.
«Το πρώτο Airbus A350-1000ULR βγήκε από το υπόστεγο στην Τουλούζη αυτή την εβδομάδα, με τους κινητήρες Rolls-Royce Trent XWB τοποθετημένους και έτοιμους να ξεκινήσουν τους τελικούς ελέγχους εδάφους και μια εκστρατεία πτητικών δοκιμών δύο μηνών», ανέφερε η εταιρεία.
Από το επόμενο έτος, αυτά τα αεροσκάφη θα συνδέουν απευθείας το Σίδνεϊ με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά στην ιστορία, μειώνοντας τον χρόνο πτήσης έως και τέσσερις ώρες.
Αν οι δοκιμές στεφθούν με επιτυχία, η απογείωσή του θα αποτελέσει σημείο καμπής. Η αεροπορική εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τις θέσεις στο κοινό έως το 2027. Το Project Sunrise αναμένεται να εκθρονίσει την πτήση 19 ωρών και 20 λεπτών της Xiamen Air (από Νέα Υόρκη προς Fuzhou) και της Singapore Airlines (18 ώρες και 45 λεπτά προς Σιγκαπούρη).
Η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος έγινε δυνατή χάρη σε μια πρόσθετη δεξαμενή καυσίμου 20.000 λίτρων στο πίσω-κεντρικό μέρος του σκάφους και σε ενισχυμένα συστήματα σχεδιασμένα για την άνεση των επιβατών σε πτήσεις υπερ-μακρινών αποστάσεων.
Με χωρητικότητα 238 επιβατών, η καμπίνα προσφέρει:
Έξι κλειστές σουίτες με τοίχους ύψους 1,4μ. Διαθέτουν κρεβάτι, ξεχωριστή πολυθρόνα, ντουλάπα, Οθόνη ψυχαγωγίας 32 ιντσών με Bluetooth, θύρες USB-A και C, πρίζα AC, ασύρματη φόρτιση και χειριστήριο οθόνης αφής, φωτισμό LED και χώρο εστίασης για δύο άτομα.
52 σουίτες πλάτους 42 ιντσών με τοίχο ιδιωτικότητας 47 ιντσών και ρυθμιζόμενο διαχωριστικό ανάμεσα στα κεντρικά καθίσματα.
Κάθε σουίτα διαθέτει επίπεδο κρεβάτι μήκους 2 μέτρων και πλάτους 25 ιντσών, οθόνη αφής 18 ιντσών με Bluetooth, θύρες USB-A και C, πρίζα AC και ασύρματη φόρτιση, θήκη με καθρέφτη, επενδυμένο «ντουλαπάκι» και δερμάτινο υποπόδιο με αποθηκευτικό χώρο, μεγάλο τραπέζι εστίασης, επιφάνεια εργασίας και επιπλέον επιφάνεια για κοκτέιλ.
Διαθέτει απόσταση καθισμάτων 40 ίντσες με στήριγμα γάμπας για πλήρη υποστήριξη των ποδιών, προσκέφαλο 8 ιντσών με «φτερά» για μέγιστη άνεση, οθόνη αφής 13,3 ιντσών με Bluetooth και δύο θύρες USB-C ταχείας φόρτισης για κάθε επιβάτη, καθώς και τρεις ειδικές θήκες για προσωπικά αντικείμενα.
140 θέσεις με απόσταση καθισμάτων 33 ίντσες και προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε έξι κατευθύνσεις, οθόνη αφής 13,3 ιντσών με Bluetooth και δύο θύρες USB-C ταχείας φόρτισης για κάθε επιβάτη, καθώς και τραπέζι στην πλάτη του καθίσματος πολλαπλών χρήσεων και επιπλέον ράφι για προσωπικές συσκευές.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η «Ζώνη Ευεξίας» ανάμεσα στις καμπίνες Economy και Premium Economy. Πρόκειται για έναν κοινόχρηστο χώρο όπου οι επιβάτες μπορούν να τεντωθούν, να συναναστραφούν και να εξυπηρετηθούν από ένα self-service μπαρ με αναψυκτικά και υγιεινά σνακ.
Διαβάστε επίσης:
Γιατί Τούρκοι και Αμερικανοί αγαπούν (πολύ) τη Θεσσαλονίκη
Η Σίφνος στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026
Κάρπαθος «όπως Χαβάη»: Απόλυτος προορισμός στην Ευρώπη για αυθεντικές στιγμές χαλάρωσης (photos)
