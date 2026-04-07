Γιατί Τούρκοι και Αμερικανοί αγαπούν (πολύ) τη Θεσσαλονίκη

Υψηλότερη βαθμολογία από τον «κανόνα» των τουριστών δίνουν στη Θεσσαλονίκη για το έτος 2025 οι δύο πρώτες σε διανυκτερεύσεις εθνικότητες, οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι, ωστόσο δαπανούν στην πόλη λιγότερα από τον μέσο όρο των επισκεπτών της, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), με τη συμβολή της GBR Consulting.

Οι μεν Αμερικανοί βαθμολογούν την πόλη με 8,1 στα 10, έναντι μέσου όρου 7,8/10 για όλες τις εθνικότητες, οι δε Τούρκοι τής δίνουν συνολική αξιολόγηση 8,2.

Οι δαπάνες των πρώτων ανέρχονται σε 91 ευρώ ανά άτομο και ανά ημέρα και των δεύτερων σε 88 ευρώ, όταν ο μέσος τουρίστας ξόδεψε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη 93 ευρώ ημερησίως, με την εστίαση και τις αγορές σε καταστήματα να αποτελούν ισόποσα τις μεγαλύτερες κατηγορίες εξόδων. Και οι δύο εθνικότητες θα συνιστούσαν την πόλη ως προορισμό σε συγγενείς και φίλους, ενώ σε σημαντικό ποσοστό θα την επισκέπτονταν ξανά στο μέλλον.

Οι Αμερικανοί: Άνω των 55 σχεδόν οι μισοί, με τους περισσότερους να ταξιδεύουν για αναψυχή

Αναλυτικότερα, πάνω από εννέα στους δέκα Αμερικανούς ταξιδιώτες (ποσοστό 93%) θα πρότειναν στη Θεσσαλονίκη σε άλλους ανθρώπους και περισσότεροι από επτά στους δέκα (72%) θα την επισκέπτονταν πάλι. Περίπου έξι στους δέκα (58%), αν είχαν μία επιπλέον ημέρα διαμονής στην πόλη, θα επέλεγαν να την αξιοποιήσουν επισκεπτόμενοι ένα ακόμη αξιοθέατο. Το 30% θα προτιμούσε να γνωρίσει μια διαφορετική περιοχή της πόλης και το 23% να χαλαρώσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Στην πλειονότητά τους (ποσοστό 43%), οι Αμερικανοί επισκέπτες της πόλης ήταν το 2025 άνω των 55 ετών, ενώ οι ηλικιακές ομάδες 18-25 και 36-45 ετών συγκέντρωναν συνολικά ποσοστό 24%. Το 17% είναι ηλικίας 26-35 ετών και το 14% ανήκει στην κατηγορία 46-55. Οι περισσότεροι -ποσοστό 69%- ταξίδεψαν για αναψυχή, αλλά δεν ήταν λίγοι όσοι επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους (17%).

Η βαθμολογία που έδωσαν στις εγκαταστάσεις ξενοδοχείων και καφέ μπαρ της πόλης ήταν ίση με εκείνη που έδωσαν στη Θεσσαλονίκη συνολικά: 8,1 στα 10. «Άριστα» έδωσαν στην πόλη για τις υποδομές προσβασιμότητας των ξενοδοχείων της. Οι επισκέπτες με συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας βαθμολόγησαν τις ξενοδοχειακές μονάδες της Θεσσαλονίκης με 8,9/10 (ενώ εκείνοι που δεν είχαν ανάγκες προσβασιμότητας με 9).

Οι Τούρκοι: Το 100% θα συνιστούσε τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό

Δεν υπάρχει ούτε ένας Τούρκος τουρίστας από όσους επισκέφτηκαν την πόλη το 2025 που δεν θα πρότεινε τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό σε φίλους και συγγενείς: το 100% θα τη συνιστούσε σε άλλους. Παράλληλα, το 96% θα την επισκεπτόταν ξανά. Οι προτιμήσεις τους σε σχέση με το τι θα έκαναν αν είχαν να περάσουν μια επιπλέον ημέρα στην πόλη διαφέρουν από εκείνες των Αμερικανών, αφού το 44% θα επέλεγε να πάει σε διαφορετική περιοχή της πόλης, το 41% να χαλαρώσει στην παραλία και το 37% να επισκεφτεί ένα ακόμη αξιοθέατο. Οι Τούρκοι επισκέπτες βαθμολογούν πολύ υψηλά τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων και των καφέ-μπαρ της πόλης, «δίνοντάς» τους ένα 9,2 στα 10, ενώ εμφανίζονται πιο μετριοπαθείς ως προς τη συνολική αξιολόγηση της Θεσσαλονίκης, η οποία λαμβάνει βαθμολογία 8,2.

Η ηλικιακή ομάδα από την οποία προέρχονται σχεδόν οι μισοί Τούρκοι επισκέπτες της πόλης (48%) είναι αυτή των 36-45 ετών, ενώ το 30% είναι άνω των 45 και το 15% πάνω από 35 ετών. Οκτώ στους δέκα (ποσοστό 79%) επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη για λόγους αναψυχής και το 11% για συνέδρια και εκθέσεις. Οι επισκέπτες με συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας βαθμολογούν τα ξενοδοχεία με το απόλυτο 10 στα 10, ενών αυτοί που δεν έχουν θέμα προσβασιμότητας με 9,2.

Υπενθυμίζεται πως η έρευνα (για όλες τις εθνικότητες, όχι μόνο για τις δύο συγκεκριμένες) πραγματοποιήθηκε μέσω 1.120 ερωτηματολόγιων την περίοδο Αυγούστου- Δεκεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026.

Η Σίφνος στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

Κάρπαθος «όπως Χαβάη»: Απόλυτος προορισμός στην Ευρώπη για αυθεντικές στιγμές χαλάρωσης (photos)

Ακτή Καλαμίτσας: Η ιστορία της πιο αγαπημένης παραλίας των Καβαλιωτών (photos)