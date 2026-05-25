Ευρώπη σε «φούρνο»: Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία και Βρετανία – Γιατί το Λονδίνο γίνεται πιο ζεστό από την Αθήνα

Η εικόνα του Λονδίνου και του Παρισιού να καταγράφουν θερμοκρασίες υψηλότερες από την Αθήνα δεν αποτελεί πλέον μια σπάνια μετεωρολογική παραξενιά. Αντιθέτως, είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η κλιματική κρίση αλλάζει με ταχείς ρυθμούς τον χάρτη της Ευρώπης, μετατρέποντας περιοχές που παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν από ήπια καλοκαίρια σε ζώνες ακραίας ζέστης.

Στη Γαλλία οι αρχές τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω δεκάδων περιστατικών θερμικής καταπόνησης και λιποθυμιών, ενώ στη Βρετανία εκδόθηκαν έκτακτες προειδοποιήσεις για την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Οι θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου στη Βρετανία και τη βόρεια Γαλλία προκαλούν έντονο προβληματισμό όχι μόνο για την έντασή τους, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι καταγράφονται ολοένα συχνότερα και νωρίτερα μέσα στο έτος.

Από τις εξαιρέσεις στη νέα κανονικότητα

Μέχρι πριν από δύο δεκαετίες, οι καύσωνες στη βόρεια Ευρώπη αντιμετωπίζονταν ως έκτακτα και σχετικά σπάνια φαινόμενα. Σήμερα όμως οι επιστήμονες παρατηρούν ότι οι περίοδοι ακραίας ζέστης έχουν αυξηθεί τόσο σε συχνότητα όσο και σε διάρκεια.

Η μέση θερμοκρασία της Ευρώπης αυξάνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κλιματικές υπηρεσίες, η ήπειρος θεωρείται το ταχύτερα θερμαινόμενο τμήμα του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρές μεταβολές στα καιρικά συστήματα μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ πιο ακραία αποτελέσματα από ό,τι στο παρελθόν.

Το αποτέλεσμα είναι ότι πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Παρίσι ή οι Βρυξέλλες βιώνουν θερμοκρασίες που κάποτε συναντούσε κανείς μόνο στη Μεσόγειο.

Γιατί η Βρετανία «βράζει» πιο εύκολα

Υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση που συχνά παραβλέπεται. Η Αθήνα είναι μια πόλη προσαρμοσμένη στη ζέστη. Διαθέτει κτίρια, υποδομές, συνήθειες και συστήματα που έχουν σχεδιαστεί με δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα είναι θερμό.

Η Βρετανία, αντίθετα, έχει οικοδομηθεί για να συγκρατεί τη θερμότητα και όχι να την αποβάλλει. Τα σπίτια διαθέτουν ισχυρή μόνωση, τα κτίρια σπάνια έχουν κλιματισμό και οι δημόσιες υποδομές δεν σχεδιάστηκαν για θερμοκρασίες 35 ή 40 βαθμών.

Hottest May day ever as temperatures hit 33.5C in London – LIVE https://t.co/r885bvg8gs — Nicholas Cecil (@nicholascecil) May 25, 2026

Γι’ αυτό ένας καύσωνας 35°C στο Λονδίνο μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνος από μια αντίστοιχη θερμοκρασία στην Αθήνα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο υδράργυρος, αλλά και η ελλιπής προσαρμογή των κοινωνιών σε τέτοιες συνθήκες.

Ο «θερμικός θόλος» που παγιδεύει την Ευρώπη και η Μεσόγειος ως «επιταχυντής»

Πίσω από τα ακραία κύματα ζέστης βρίσκεται συχνά ένα φαινόμενο που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «θερμικό θόλο» (heat dome).

Πρόκειται για ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα που λειτουργεί σαν καπάκι πάνω από μια περιοχή, παγιδεύοντας θερμές αέριες μάζες κοντά στο έδαφος. Η ηλιακή ακτινοβολία συνεχίζει να θερμαίνει την επιφάνεια, αλλά η θερμότητα δεν διαφεύγει εύκολα στην ατμόσφαιρα.

Όταν τέτοια συστήματα συνδυάζονται με μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο, οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά διατηρούσαν πιο δροσερό κλίμα.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία και τη θερμοκρασία της Μεσογείου. Η θάλασσα θερμαίνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, αποθηκεύοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Όσο πιο ζεστά γίνονται τα νερά της Μεσογείου, τόσο περισσότερο επηρεάζονται τα ευρωπαϊκά καιρικά συστήματα.

Η αυξημένη θερμότητα τροφοδοτεί ακραία φαινόμενα: ισχυρότερους καύσωνες, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας αλλά και πιο βίαιες καταιγίδες όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο όπου η αυξανόμενη θερμοκρασία δημιουργεί τις συνθήκες για ακόμη μεγαλύτερα θερμικά επεισόδια.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διάρκεια

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι μόνο οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες που προκαλούν ανησυχία. Εξίσου επικίνδυνες είναι οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν το θερμόμετρο δεν πέφτει αρκετά μετά τη δύση του ήλιου, το ανθρώπινο σώμα δεν προλαβαίνει να ανακάμψει από τη θερμική καταπόνηση της ημέρας. Οι επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες, πολλαπλασιάζονται.

Αυτές οι λεγόμενες «τροπικές νύχτες» εμφανίζονται πλέον όλο και συχνότερα όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Οι επιστήμονες δεν αντιμετωπίζουν πλέον τέτοια επεισόδια ως μεμονωμένα γεγονότα. Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν θα ξαναδούμε καύσωνες στη Γαλλία, τη Βρετανία ή τη Γερμανία, αλλά πόσο συχνοί, πόσο παρατεταμένοι και πόσο έντονοι θα γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Η εικόνα ευρωπαϊκών πρωτευουσών να καταγράφουν θερμοκρασίες υψηλότερες από την Αθήνα λειτουργεί ως ισχυρό σύμβολο της νέας πραγματικότητας. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον ένα σενάριο για το μέλλον. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, μεταβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο ζουν, εργάζονται και προστατεύονται εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες.

Και αν κάποτε η Μεσόγειος θεωρούνταν η κατ’ εξοχήν ζώνη των ακραίων καλοκαιριών, σήμερα το κύμα ζέστης που σαρώνει τη Γαλλία και τη Βρετανία δείχνει ότι τα γεωγραφικά σύνορα του καύσωνα έχουν πλέον μετακινηθεί πολύ βορειότερα.

Διαβάστε επίσης:

Πάπας Λέων για Τραμπ: Ξεπερασμένη η θεωρία του δίκαιου πολέμου

Πρίγκιπας Άντριου: Νέες καταγγελίες για… απρεπή συμπεριφορά στους ιππικούς αγώνες του Άσκοτ

Θύελλα στη Γαλλία: Μεγάλο σκάνδαλο κακοποιήσης παιδιών σε νηπιαγωγεία και κατηγορίες για συγκάλυψη