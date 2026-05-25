ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:47
25.05.2026 14:07

Πάπας Λέων για Τραμπ: Ξεπερασμένη η θεωρία του δίκαιου πολέμου

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέδωσε την πρώτη του εγκύκλιο, στην οποία χαρακτήρισε ξεπερασμένη τη θεωρία του «δίκαιου πολέμου» που προωθήθηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ποντίφικας για άλλη μία φορά βάλλει κατά του Αμερικανού προέδρου, προειδοποιώντας ότι η ανθρωπότητα διολισθαίνει σε μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας.

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα με την αυστηρότερη έννοια, είναι σημαντικό να επαναβεβαιώσουμε ότι η θεωρία του “δίκαιου πολέμου”, η οποία πολύ συχνά έχει χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει κάθε είδους πόλεμο, είναι πλέον ξεπερασμένη» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Η ανθρωπότητα διαθέτει πολύ πιο αποτελεσματικά και ισχυρά μέσα για την προώθηση της ανθρώπινης ζωής και την επίλυση συγκρούσεων, όπως ο διάλογος, η διπλωματία και η συγχώρεση» πρόσθεσε ο πάπας.

