Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του Παρασκευά Άντζα.

Ο σπουδαίος πρώην διεθνής αμυντικός, απεβίωσε μετά από πολύχρονη μάχη με τη νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα) και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας όπου διέμενε.

Η κηδεία του ποδοσφαιριστή θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας.

