Τσουκαλάς: Κάνουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα σε επίπεδο θεσμών και συνεχίζουν το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

«Ο κ. Μαρινάκης επιλέγει και πάλι να ανοίξει πόλεμο εκ μέρους της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση του για δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, υποστηρίζοντας ότι «είναι ξεκάθαρο πως θέλουν να κάνουν την Ελλάδα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα σε επίπεδο θεσμών».

Αναφέρει ότι «είναι στρατηγική επιλογή τους η ορμπανοποίηση και η χώρα κινδυνεύει να το πληρώσει ακριβά σε κονδύλια για την προστασία της κοινωνίας, όπως φαίνεται από το αίτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου». «Δεν τους νοιάζει ούτε η εθνική ασφάλεια, ούτε η ποιότητα της δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, εμποδίζοντας συνεχώς τη διερεύνηση των σκανδάλων», λέει.

Επιπλέον ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως «ο κ. Μαρινάκης δεν μας είπε τίποτα για την νέα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) στους Φορείς του Δημοσίου (ΦΤΔ), η οποία δυστυχώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά τη γενικευμένη αίσθηση ελλείμματος διαφάνειας». Όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, «η έκθεση αποκαλύπτει πως αν και η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου είναι νομική υποχρέωση των δημόσιων οργανισμών (με τον Ν.4795/20021), στην πράξη έχει καταλήξει σε πάρτι απευθείας αναθέσεων, σε μια χούφτα εξωτερικούς ιδιώτες συνεργάτες». Συγκεκριμένα σημειώνει ότι «από τα στοιχεία προκύπτει πως το 90% των φορέων επέλεξαν να δώσουν το έργο με απευθείας ανάθεση, ενώ το 85% (περίπου 7,6 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των 8,9 εκατ. ευρώ ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση και το 65,5% του πλήθους και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε στους οκτώ πρώτους αναδόχους, οι οποίοι έχουν αναλάβει έργα σε όλη την επικράτεια».

Υπό το παραπάνω πρίσμα ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα» και πως «μόνο μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ μπορεί να τερματίσει τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος». «Έχουμε δεσμευτεί: θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ που δόθηκε με απευθείας ανάθεση», συμπληρώνει, τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

