ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:42
Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών – Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ

Την κατάσταση που επικρατεί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και προνοιακές δομές της νησιωτικής Ελλάδας αναδεικνύει μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφοντας ελλείψεις προσωπικού, υπολειτουργία κρίσιμων τμημάτων και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές σε Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους. Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε μεγάλη παγκρήτια κινητοποίηση στις 27 Μαΐου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Τα κυριότερα σημεία της έρευνας:

«Κενές οργανικές θέσεις και σοβαρή υποστελέχωση σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό στα περισσότερα νησιωτικά νοσοκομεία.

Κλειστές ή υπολειτουργούσες ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες όπως Παθολόγοι, Αναισθησιολόγοι, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι και Ακτινολόγοι.

Μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία για κάλυψη εφημεριών και βασικών λειτουργιών.

Χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες στους εργαζόμενους, με αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης.

Υποστελέχωση σε μονάδες πρόνοιας και ψυχικής υγείας, με δομές που λειτουργούν κυρίως με συμβασιούχους.

Παλιές και ανεπαρκώς συντηρημένες κτιριακές εγκαταστάσεις σε πολλές μονάδες υγείας και πρόνοιας.

Προβλήματα στέγασης και χαμηλοί μισθοί αποτρέπουν γιατρούς και νοσηλευτές από το να εργαστούν στα νησιά.

Μεγάλη εξάρτηση από εργολάβους σε καθαριότητα και σίτιση των δομών υγείας».

ΠΑΣΠΑΜΑ: «Επικίνδυνοι κυβερνητικοί ελιγμοί στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας»

Κουνούπια χωρίς… σύνορα: Οι τροπικές ασθένειες εγκαταστάθηκαν και στην Ελλάδα – Πώς να προστατευτούμε

Έμπολα στο Κονγκό: Έκαψαν σκηνές για να πάρουν τη σορό ασθενούς – 60 εκατ. δολάρια αποδεσμεύει ο ΟΗΕ

