ΠΑΣΠΑΜΑ: «Επικίνδυνοι κυβερνητικοί ελιγμοί στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις γύρω από το πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσίας της χώρας, τις νέες συμβάσεις που υπεγράφησαν από το Υπουργείο Υγείας και τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
«Το αίμα δεν είναι ούτε πεδίο διοικητικών πειραματισμών ούτε χώρος πολιτικών και οικονομικών ελιγμών. Για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, η ασφαλής, ενιαία και κεντρικά ελεγχόμενη λειτουργία του συστήματος αιμοδοσίας αποτελεί όρο ζωής», τονίζει σε ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ).
Το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τον ΠΑΣΠΑΜΑ, με δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του Υπουργού στις 26/03/2026 στη Βουλή, διαβεβαίωνε ότι:
Σήμερα, λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα, όπως αναφέρει ο ΠΑΣΠΑΜΑ, το ίδιο Υπουργείο:
Τα ερωτήματα πλέον είναι αμείλικτα, τονίζει ο συλλογος:
«Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη διασύνδεση των νοσοκομειακών αιμοδοσιών. Το πληροφοριακό σύστημα e-Delphyn, πιστοποιημένο από διεθνείς Οργανισμούς (FDA, EMA), δεν αποτελεί μια απλή εφαρμογή ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ νοσοκομείων. Πρόκειται για το κεντρικό επιχειρησιακό εργαλείο του ΕΚΕΑ, το οποίο υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας όπως:
Οι λειτουργίες αυτές αποτελούν τον πυρήνα της ασφάλειας και της επιχειρησιακής επάρκειας του συστήματος αιμοδοσίας της χώρας, εξηγεί ο ΠΑΣΠΑΜΑ. Επομένως, δημιουργείται μείζον ερώτημα για το πώς θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται οι κρίσιμες λειτουργίες του ΕΚΕΑ, όταν το Υπουργείο προχωρά σε νέο μοντέλο βασισμένο στην «αναβάθμιση» των τοπικών συστημάτων αιμοδοσίας και ουσιαστικά παρακάμπτει ή αποδυναμώνει το ήδη εγκατεστημένο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι το Άρθρο 36, αντί να ενισχύει θεσμικά τον ρόλο του ΕΚΕΑ, δημιουργεί ένα ασαφές και επικίνδυνο διοικητικό σχήμα, όπου:
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος:
«Οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς δεν μπορούν να παρακολουθούν:
Το αίμα είναι δημόσιο αγαθό υψίστης σημασίας και η διαχείρισή του απαιτεί:
Ο σύλλογος καλεί:
Παράλληλα, ως εκπρόσωποι των ασθενών, με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς) θεωρούμε ότι το ήδη εγκατεστημένο και λειτουργικό ενιαίο πληροφοριακό σύστημα e-Delphyn, το οποίο αποκτήθηκε με δημόσιους πόρους, διαθέτει εθνική άδεια χρήσης για όλα τα νοσοκομεία της χώρας και αποτελεί τον βασικό πυλώνα της πολιτικής συγκεντροποίησης του αίματος, όχι μόνο δεν πρέπει να απαξιωθεί ή να παρακαμφθεί, αλλά οφείλει να παραμείνει και να ολοκληρωθεί η πανελλαδική εφαρμογή του υπό την επιστημονική και επιχειρησιακή εποπτεία του ΕΚΕΑ.
Κάθε επιλογή που οδηγεί σε επιστροφή κατακερματισμένων τοπικών συστημάτων, διοικητική ασάφεια και αποδυνάμωση του κεντρικού ρόλου του ΕΚΕΑ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια, την επάρκεια και την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στο αίμα.
Οι ζωές των ασθενών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πεδίο διοικητικών αυτοσχεδιασμών, αδιαφανών επιλογών και πολιτικών ελιγμών πάνω σε ένα δημόσιο αγαθό που συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή.
