ΕΙΝΑΠ για τις 1.130 προσλήψεις στο ΕΣΥ: «Λείπουν πάνω από 6.000 ειδικευμένοι νοσοκομειακοί γιατροί»

Με αφορμή τη νέα πανελλαδική προκήρυξη 1.130 γιατρών, το ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει πως «η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβέρνηση που παρουσιάζει τις εν λόγω προσλήψεις ως κοσμογονία».

Σε ότι αφορά τα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, δεν προκηρύσσεται το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων. Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση του Δ.Σ των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά πανελλαδικά, λείπουν πάνω από 6000 ειδικευμένοι νοσοκομειακοί γιατροί εκ των οποίων οι 2500 στα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά: « Και η κυβέρνηση προκηρύσσει 1.130 θέσεις εκ των οποίων μόλις οι 350 για τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής.» όπως επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ.

Αν συνυπολογίσουμε τις πραγματικές ανάγκες που είναι πολύ μεγαλύτερες τότε ο αριθμός αυξάνεται ακόμα περισσότερο όπως αναφέρει.

Ούτε καν ο κανόνας ένα προς ένα δεν ακολουθείται, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση ή συνταξιοδότηση, ώστε να μην μειώνεται τουλάχιστον το ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό στα νοσοκομεία.

«Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νοσοκομείου Νίκαιας για το οποίο εκδώσαμε ξεχωριστή ανακοίνωση. Ακόμα και τα αιτήματα των Διοικήσεων των νοσοκομείων, που δεν αφορούν το σύνολο των οργανικών θέσεων αλλά τις πιο επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες δεν ικανοποιήθηκαν αλλά και αυτά περικόπηκαν. Για παράδειγμα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν ζήτησε 37 θέσεις και προκηρύχθηκαν οι 27 (εκ των οποίων 4 στο Αγία Βαρβάρα).» σημειώνει η ΕΙΝΑΠ.

Η αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις

Η ένωση επιπλέον εστιάζει σε ένα ακόμα θέμα που αφορά την αλλαγή εργασιακής σχέσης των ήδη υπηρετούντων και όχι την πρόσληψη νέου προσωπικού. Δηλαδή κάποιοι επικουρικοί γιατροί θα γίνουν μόνιμοι μετά από αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας και εργασιακής ανασφάλειας, όπως εκτιμούν οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών.

Επιπλέον η ΕΙΝΑΠ τονίζει τη «συστηματική άρνηση της κυβέρνησης» να προκηρύξει το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων ειδικά σε τμήματα που είναι υποστελεχωμένα, δεν ενθαρρύνει κανέναν συνάδελφο να δηλώσει υποψηφιότητα για συγκεκριμένες θέσεις. Όταν για παράδειγμα σε ένα τμήμα που υπάρχουν ένας ή δύο γιατροί προκηρύσσεται μία μόνο θέση, κάνοντας ξεκάθαρο ότι οι συνθήκες υπερεργασίας και υπερεφημέρευσης θα είναι δεδομένες. «Από μόνη της οποιαδήποτε προκήρυξη, αν δεν συνοδευτεί από την ουσιαστική βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων και της επιστημονικής προοπτικής των γιατρών δεν πρόκειται να αντιστρέψει την άσχημη κατάσταση που οδηγεί σε παραιτήσεις και φυγή στο εξωτερικό.» καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ και συμπληρώνει τονίζοντας ότι: «η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να προχωρήσει σε προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων, διπλασιασμό των καθαρών αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών.».

Διαβάστε επίσης

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον – Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ECDC: Προειδοποίηση για επιδημία σιγκέλλωσης – Φόβος αύξησης των κρουσμάτων στα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις Pride

Καλοκαίρι: Ποιες δερματικές παθήσεις βελτιώνονται και ποιες επιδεινώνονται – Τι πρέπει να προσέχουμε