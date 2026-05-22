Τα πρακτικά 2.000 σελίδων από τη δίκη για το Predator κατέθεσε η Ζωή στη Βουλή

Πέντε τόμους των 2.000 σελίδων συνολικά, από τη δίκη του Predator, κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα πρακτικά της Βουλής , λέγοντας πως περιέχουν «τα φοβερά και βροντερά νέα στοιχεία» για την υπόθεση των υποκλοπών. Δηλαδή, αυτά που αμφισβήτησε ο Μάκης Βορίδης ότι είναι τέτοια που να δικαιολογούν την διερεύνηση της υπόθεσης από τη Βουλή, επιμένοντας στο γαλάζιο αφήγημα περί «ιδιωτών».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χρειάστηκε την βοήθεια του βουλευτή Αλέξανδρου Καζαμία για να τα μεταφέρει στο βήμα προκειμένου να πραγματοποιήσει την καταληκτική της ομιλία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της ανέφερε πως τα καταθέτει στα πρακτικά «για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, συγκαλύπτετε και δε θέλετε να ερευνηθούν ακόμα και αυτά που απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία» είπε απευθυνόμενη προς την πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πρόκειται για τα πρακτικά του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που συνεδρίαζε από τον Σεπτέμβρη του 2025 μέχρι και τον Φλεβάρη του 2026 και κήρυξε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό κατασκοπείας Predator, υιοθετώντας στο ακέραιο την πρόταση του εισαγγελέα.

Αρχής γενομένης από τον πρώην αξιωματικό του ισραηλινού στρατού Ταλ Ντίλιαν του οποίου το όνομα είχε την τιμητική του κατά τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι αρχηγοί των κομμάτων κατήγγειλαν ότι ο Μητσοτάκης ουσιαστικά «καίει» την Εξεταστική – σε αντίθεση με το 2022 όπου αυτή είχε ψηφιστεί και είχε διενεργηθεί κανονικά – γιατί είναι «εκβιαζόμενος» από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Για τη μεν αντιπολίτευση η συγκεκριμένη δίκη για το Predator λειτούργησε ως επιχείρημα ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που συνδέουν το predator με την ΕΥΠ κι επομένως επιβάλλουν βαθύτερη κοινοβουλευτική έρευνα. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση επικαλείται την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ως απόδειξη ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί, αφού επέβαλλε καταδικαστική απόφαση στους 4 ιδιώτες. Αλλά μέχρις εκεί…

