ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 15:33
Αβραμόπουλος για νόμο περί «Γαλάζιας Πατρίδας»: Μη φτάνουμε στο σημείο να αντιδρούμε με πανικό

Προπαντώς, ψυχραιμία: με αυτή την λογική προσεγγίζει ο – πολύπειρος περί τη διπλωματία – Δημήτρης Αβραμόπουλος τον νόμο που προωθεί η Τουρκία και που θεωρείται ότι αποτελεί έκφραση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο βουλευτής Ηλείας και πρώην Επίτροπος σημείωσε ότι «όταν έχουμε την επίσημη θέση της Τουρκίας βεβαίως και θα αντιδράσουμε, έχουμε και τα μέσα στη διάθεσή μας και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μπορούμε να προσφύγουμε. Η Ελλάδα αξιολογεί το ακριβές περιεχόμενο και λαμβάνει τα μέτρα της, μη φτάνουμε στο σημείο να αντιδρούμε με πανικό. Αυτά τα φοβικά μας σύνδρομα πρέπει να μπουν στην άκρη».

Μάλιστα, σημείωσε ότι «όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας αυτός ο νόμος “περί ναυτικής δικαιοδοσίας” θα είναι ένας νόμος πλαίσιο που θα καθορίζει αρμοδιότητες στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας και, κατά τη γνώμη μου, αμφιβάλω αν θα εφαρμοστεί».

Για να δούμε αν θα «πέσει μέσα» ο έμπειρος πολιτικός…

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

