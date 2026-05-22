Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

Το θέατρο του παραλόγου στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον χώρο που δυνητικά κινείται και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζεται.

Ένα θέατρο με πρωταγωνιστές τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και ενώ συμφωνούν μαζί του ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, δεν παραιτούνται από βουλευτές όπως έκανε εκείνος, αλλά συνεχίζουν να κρατάνε την έδρα και να διαφημίζουν αυτοβούλως ένα κόμμα που έρχεται, σαμποτάροντας ευθέως το δικό τους.

Μετά από παραδείγματα… «κολοσσιαίων» πολιτικών προσωπικοτήτων, όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Συμεών Κεδίκογλου – που είπαν διάφορά τέτοια, αλλά εσχάτως μαζεύτηκαν – έρχονται κι άλλοι που επιμένουν. Όπως ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος είπε το πρωί της Παρασκευής στο Open ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του και ένα νέο κόμμα ιδρύεται, και πρέπει να του δώσουμε χρόνο και χώρο. Ίσως εμφανίσει μία αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης αυτό το κόμμα μετά τις 26 Μαίου, κάτι που έχει ανάγκη η χώρα, είπε ο κ. Κόκκαλης. Στο μεταξύ κρατάει την έδρα καλού κακού…

