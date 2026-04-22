Τα «μαζεύει» ο Παναγιωτόπουλος και ξεκαθαρίζει: Ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη στάση και τις προθέσεις του. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» και στον Κώστα Σαββόπουλο, έστειλε σαφές μήνυμα παραμονής, μαζεύοντας προηγούμενες δηλώσεις του που τον ήθελαν με… το ένα πόδι εκτός Κουμουνδούρου.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε ότι «Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός εναλλακτικός πόλος στην προοδευτική παράταξη», επισημαίνοντας την ανάγκη συγκρότησης μιας αξιόπιστης αντιπολιτευτικής πρότασης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «επαναβεβαίωσε ότι συντεταγμένα – και με τον Αλέξη Τσίπρα – πρέπει να διαμορφωθεί αυτός ο πόλος που θα αντιπαρατεθεί ουσιαστικά στον Μητσοτάκη».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο εμφάνισης αντιπαραθετικών ψηφοδελτίων, όταν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε επόμενες κινήσεις, εμφανίστηκε κατηγορηματικός. Όπως είπε, «είναι αδύνατο αυτό το σενάριο», διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη «δεν είναι του γούστου ή της επιλογής», ούτε του πρώην πρωθυπουργού, ούτε «μόνον του ΣΥΡΙΖΑ». Μάλιστα, κατέληξε τονίζοντας ότι η «συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων θα προκύψει ως αναγκαιότητα, ένα πράγμα είμαστε, ένα πράγμα λέμε με τον Τσίπρα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο προσωπικό του πολιτικό στίγμα, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν εξετάζει το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δραστηριοποιούμαι καθημερινά σε κοινοβουλευτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλίμονο αν δεν ήταν έτσι». «Έχουμε μία εντολή λαού, δεν είμαστε διορισμένοι βουλευτές, μας έχουν ψηφίσει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα, δεν μπορώ να υποστείλω αυτή τη σημαία», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο βουλευτής Αχαΐας τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του πρώην πρωθυπουργού, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του ότι «εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς».

