ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 19:32
Kαι ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με το ένα… πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ: «Θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς»

Μετά τον Συμεών Κεδίκογλου, που δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του πρώην  πρωθυπουργού.

Με τη δήλωσή του ότι «εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς», ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έστειλε μήνυμα ότι βρίσκεται σε τροχιά εξόδου από την Κουμουνδούρου και οδεύει προς Αμαλίας.

Μιλώντας την Τετάρτη (22.04.2026) στον ρσ «Αθήνα 9,84», ο βουλευτής Αχαΐας υποστήριξε ότι η επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια συνολικότερη αναδιάταξη των «προοδευτικών δυνάμεων».

Όσο για την κοινοβουλευτική του έδρα, ο βουλευτής απέφυγε να προεξοφλήσει ότι θα παραιτηθεί. «Οι έδρες ανήκουν κατά το ήμισυ στο κόμμα και κατά το ήμισυ στους πολίτες που μας εξέλεξαν», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει την έδρα του.

Όσο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ: «Κάτι πρέπει να γίνει ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση».

Μαύρα μαντάτα για το κόμμα…

