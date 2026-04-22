search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 19:30
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Άρσεις ασυλίας: Ποιοι απείχαν από την ψηφοφορία στη Βουλή – Ποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές δεν έδωσαν το παρών

Κατά τη σημερινή ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Βουλή, στην οποία ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία οι άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αναφορικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε παραγωγούς το 2021, απουσίαζαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκφωνήθηκε, συνολικά εννέα βουλευτές.

Τρεις από τη ΝΔ, (Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης), πέντε από τους ανεξάρτητους βουλευτές, (Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, Παύλος Σαράκης, Γιώργος Ασπιώτης, Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς) και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Σημειώνεται ότι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η Κ. Νοτοπούλου είχε ψηφίσει με επιστολική ψήφο αλλά εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εγκαίρως και η ψήφος της θα προσμετρηθεί τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας.

Οι δύο βουλευτές που καταψήφισαν τις άρσεις ασυλίας ανήκαν στη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα η οποία ωστόσο ψήφισε υπέρ της δικής της ασυλίας καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Άλλα δύο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα που σημειώθηκαν στην ψηφοφορία αφορούν τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος ψήφισε «παρών» για τη δική του ασυλία, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε τον εαυτό του.

Σύσσωμη πάντως η αντιπολίτευση υπερψήφισε όλες τις άρσεις ασυλίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3