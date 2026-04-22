Περίπου μισή ώρα κράτησαν οι συνομιλίες Κοβέσι με Φλωρίδη – Το αίτημα του Φλωρίδη για τις δικογραφίες σε πολιτικά πρόσωπα

Για 35 λεπτά συζήτησαν Λάουρα Κοβέσι και Γιώργος Φλωρίδης στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενημερώθηκε για τα αιτήματα που η ίδια είχε θέσει κατά την προηγούμενη επίσκεψη της στην Ελλάδα, με τον αρμόδιο υπουργό να της λέει πως έχουν ικανοποιηθεί πλήρως όλα τα αιτήματα που τέθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου της ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τρεις επιπλέον εντεταλμένους εισαγγελείς και έξι διοικητικούς υπαλλήλους.

Παράλληλα, ο Φλωρίδης ζήτησε από την Κοβέσι να μην στέλνονται σταδιακά οι δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κάτι στο οποίο η ευρωπαία εισαγγελέας φέρεται να δεσμεύτηκε πως θα το λύσει το ζήτημα.

Για το θέμα αυτό, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη εκδοθεί Υπουργική απόφαση.

Για το θέμα των Ελλήνων ευρωπαίων εισαγγελέων, (Παπανδρέου, Θάνου, Μουζάκη) των οποίων η θητεία λήγει στα τέλη Ιουνίου, ο Φλωρίδης είπε στην Κοβέσι ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είναι αυτό που θα αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πάντως, που επικαλείται πηγές του υπουργείου, δεν ειπώθηκε… λέξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

