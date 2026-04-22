search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:50
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Περίπου μισή ώρα κράτησαν οι συνομιλίες Κοβέσι με Φλωρίδη – Το αίτημα του Φλωρίδη για τις δικογραφίες σε πολιτικά πρόσωπα

kovesi-floridis

Για 35 λεπτά συζήτησαν Λάουρα Κοβέσι και Γιώργος Φλωρίδης στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενημερώθηκε για τα αιτήματα που η ίδια είχε θέσει κατά την προηγούμενη επίσκεψη της στην Ελλάδα, με τον αρμόδιο υπουργό να της λέει πως έχουν ικανοποιηθεί πλήρως όλα τα αιτήματα που τέθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου της ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τρεις επιπλέον εντεταλμένους εισαγγελείς και έξι διοικητικούς υπαλλήλους. 

Παράλληλα, ο Φλωρίδης ζήτησε από την Κοβέσι να μην στέλνονται σταδιακά οι δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κάτι στο οποίο η ευρωπαία εισαγγελέας φέρεται να δεσμεύτηκε πως θα το λύσει το ζήτημα.

Για το θέμα αυτό, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη εκδοθεί Υπουργική απόφαση.

Για το θέμα των Ελλήνων ευρωπαίων εισαγγελέων, (Παπανδρέου, Θάνου, Μουζάκη) των οποίων η θητεία λήγει στα τέλη Ιουνίου, ο Φλωρίδης είπε στην Κοβέσι ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είναι αυτό που θα αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πάντως, που επικαλείται πηγές του υπουργείου, δεν ειπώθηκε… λέξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADESPORI_MENIDI
ΕΛΛΑΔΑ

miopia_new
ΥΓΕΙΑ

parastasi–new
ΜΟΥΣΙΚΗ

prince_2204_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
ΚΑΛΧΑΣ

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

fotovoltaika mpalkoni
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3