ΟΠΕΚΕΠΕ: Γεωργιάδης και Πλεύρης υπερψηφίζουν τις άρσεις ασυλίας (video)

Για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στην ΕΡΤ.

Τόνισε ότι θα υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίες, καθώς «σε αντίθεση με τους υπουργούς που όταν στέλνεται φάκελος αμελητί οφείλουμε να αξιολογήσουμε την ουσία, στους βουλευτές δεν αξιολογούμε την ουσία.

Η άρση ασυλίας γίνεται αν εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα».

Εξέφρασε την άποψή του ότι «όλοι θα αθωωθούν, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία θα αρχειοθετηθούν και δεν θα φτάσουν καν στο δικαστήριο».

«Οπότε καταλαβαίνω συναδέλφους-βουλευτές που υποστηρίζουν ότι επιθυμούν την αρχειοθέτηση της υπόθεσης για να μπορέσουν να δείξουν ότι πρόκειται για μια γελοία κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «και η Ευρωπαία Εισαγγελέας κρίνεται, καθώς είναι εισαγγελικός λειτουργός».

Ο κ. Πλεύρης σχολίασε ότι για τον ίδιο οι υποθέσεις μπορούσαν να έρθουν συνολικά. «Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά βλέπω μια πλημμέλεια ότι ενώ γνωρίζει η Ευρωπαία Εισαγγελέας ότι η αποστολή ενός φακέλου δημιουργεί ένα πολιτικό δεδομένο, είχε όλο τον χρόνο και θα μπορούσε να στείλει συνολικά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η άρση ασυλίας δεν σημαίνει άσκηση δίωξης».

Γεωργιάδης: Το ρουσφέτι, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action 24 μίλησε και αυτός για την απόφασή του να υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των «13» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έκανα μια ανάρτηση εχθές το βράδυ και την έκανα εχθές γιατί δεν ήθελα να σέρνεται σήμερα το όνομά μου σε μια σεναριολογία. Προτιμώ τις καθαρές εξηγήσεις, είμαι υπέρ του οι πολιτικοί να λαμβάνουμε δημόσια θέση στα πράγματα».

Ο υπουργός στάθηκε στα αρνητικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή του, τα οποία όπως ανέφερε, έκαναν λόγο για υπεράσπιση του ρουσφετιού. «Όχι», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αντιθέτως συμμετέχω σε μία κυβέρνηση και έχω ο ίδιος πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι ή η πολιτική διαμεσολάβηση, όπως το λέω εγώ, ολοένα και λιγότερο χρήσιμη στους συμπολίτες μου», είπε και αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του τόσο ως υπουργός Εργασίας όσο και Υγείας.

«Το ερώτημα είναι: το ρουσφέτι είναι κατ΄ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις. Κατά τη γνώμη μου, όχι», επισήμανε.

Όπως πρόσθεσε, «καμία πράξη από τις πράξεις που έχουν έρθει στη Βουλή, μιλάω για τις συγκεκριμένες 13, δεν είναι παράνομη πράξη. Ούτε μία».

