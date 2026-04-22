Μέτρα ενίσχυσης 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει σήμερα ο πρωθυπουργός: Αντίδοτο στην πολιτική φθορά

Ούτως ή άλλως, οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 2025 και ειδικά για το πλεόνασμα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν εξαρχής θετικές. Ωστόσο, η ανακοίνωση από τη Eurostat των πραγματικών στοιχείων δίνει στην κυβέρνηση μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για… καλές ειδήσεις, ειδικά σε μια – κατά τεκμήριο – δύσκολη συγκυρία.

Την ώρα, λοιπόν, που στη Βουλή θα αρχίζει η «καυτή» συζήτηση για την άρση ασυλίας 11+2 «γαλάζιων» βουλευτών, την ώρα που η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, θα βρίσκεται στην Αθήνα και θα συναντάται με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης (θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα θέσει το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα, την ώρα που η κυβέρνηση «πετάει το μπαλάκι» στον Άρειο Πάγο), την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν εμφανή υποχώρηση της ΝΔ (αποδιδόμενη στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη), η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία θα ανακοινώνει πλεόνασμα κοντά στο 5% του ΑΕΠ, πάνω από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, ανοίγοντας το δρόμο για την εξαγγελία από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, νέων μέτρων ελάφρυνσης για τους πολίτες.

Λίγο μετά το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μια νέα δέσμη μέτρων (τα οποία «κλείδωσαν» το βράδυ της Τρίτης), αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που φθάνει περίπου τα 500 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το περασμένο φθινόπωρο κυβερνητικοί παράγοντες άφηναν να φανεί ότι υπάρχει σχεδιασμός – μετά το «πακέτο της ΔΕΘ» – και για μια… εαρινή παρέμβαση, όπως είχε γίνει και το 2025, όταν είχε ανακοινωθεί το μόνιμο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους και η επιδότηση ενός ενοικίου, παραπέμποντας πάντα, βέβαια, στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και στο μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου (υπενθυμίζεται ότι περίπου 300 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκαν ήδη για επιδότηση ντίζελ κίνησης και λιπασμάτων, fuel pass και εισιτήρια πλοίων).

Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τα μέτρα που φαίνεται ότι υπάρχουν στο τραπέζι είναι τα εξής:

· Παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην αντλία.

· Παράταση της επιδότησης των λιπασμάτων για τους αγρότες.

· Ενδεχομένως νέο fuel pass.

· Πιθανή επιδότηση των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος.

· Ενδεχομένως εφάπαξ απευθείας ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Προς το παρόν, δεν σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα αφορούν στα τρόφιμα, καθώς – λένε οι πληροφορίες – το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να παρέμβει μόνο στην περίπτωση που ο πληθωρισμός ξεπεράσει κάποιο όριο, ενώ στην παρούσα φάση δεν αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα φορολογικού χαρακτήρα: αυτά εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν από τον Κ. Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα έχουν ορίζοντα εφαρμογής το 2027. Πάντως, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι το εαρινό «πακέτο» δεν επηρεάζει τους σχεδιασμούς για τη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί άλλη μια απόδειξη για την καλή πορεία της οικονομίας και, μάλιστα, σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Από εκεί και πέρα, αν η Κομισιόν δώσει σχετικό «πράσινο φως» – και τις ανάλογες δημοσιονομικές διευκολύνσεις – τότε, λένε κάποιες κυβερνητικές πηγές, δεν αποκλείεται (ειδικά αν η κρίση στον Περσικό Κόλπο παραταθεί) να εξεταστεί και το ενδεχόμενο παρέμβασης στον ΕΦΚ στα καύσιμα, αν και μια τέτοια κίνηση θεωρείται δύσκολη, λόγω… εσόδων. Άλλωστε, αυτό που υπογραμμίζεται από όλες τις πλευρές είναι ότι, ακριβώς επειδή η κατάσταση παραμένει ρευστή και απρόβλεπτη, θα πρέπει πάντα να υπάρχει… κομπόδεμα, ώστε να είναι δυνατές και νέες παρεμβάσεις, αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Πάντως, στη κυβέρνηση δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές ανακοινώσεις, καθώς κρίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για έξοδο από τη… στενωπό που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.

Και, βέβαια, στην κυβέρνηση δίνουν και έναν σαφή πολιτικό τόνο στο όλο θέμα: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε (Παραπολιτικά FM) ότι «έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όλα αυτά βασίζονται σε μια βασική προϋπόθεση: τη σταθερότητα, τόσο δημοσιονομική όσο και πολιτική και, κυρίως, στις μεταρρυθμίσεις», στέλνοντας νέο «μήνυμα» προς τους πολίτες.

