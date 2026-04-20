Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Με κάποιο τρόπο κυκλοφορεί έντονα στην πολιτική πιάτσα ότι το κυρίαρχο σενάριο για πρόωρες εκλογές «δείχνει» τον Νοέμβριο.

Δεν λέω, κάθε σενάριο δεκτό. Αλλά φοβάμαι πως κάπως έτσι θα πάμε από δω και πέρα.

Είναι μάλλον δεδομένο ότι θα κυκλοφορήσουν και θα ειπωθούν όλες οι δυνατές οι ημερομηνίες και οι εκδοχές για τις κάλπες, όσες διαβεβαιώσει και να δώσει ο πρωθυπουργός περί της άνοιξης του 2027.

Πάντως το ενδεχόμενο του φθινοπώρου πρέπει να θεωρείται αρκετά ισχυρό. Και θεωρείται ήδη εδώ και καιρό. Με το θέμα των επιπτώσεων από τον πόλεμο να «πονάει» και να είναι διαρκείας, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος κρίνεται ως λογική για εκλογές.

Ο λάθος χειρισμός με Λαζαρίδη και η νέα πληγή με Ντόρα

Η υπόθεση με το (μη) πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, τους ελεγχόμενους διορισμούς του στο δημόσιο και την αποπομπή του τελικά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποκαλύπτει ένα γενικότερο και κεντρικό όμως πρόβλημα της κυβέρνησης: Την έλλειψη αντανακλαστικών. Μία έλλειψη που μετατρέπει ένα ήπιας έντασης και σημασίας ζήτημα, όπως είναι η… υπουργική καριέρα του Λαζαρίδη, σε πολιτικό θέμα που επιφέρει κόστος για το κυβερνητικό κόμμα, επιβαρύνει το κλίμα και μπορεί να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη κρίση.

Αν για παράδειγμα απαιτηθεί η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ επειδή επιτέθηκε ανοίκεια στην Ντόρα Μπακογιάννη με ιταμό τρόπο και στα όρια του ηλικιακού ρατσισμού και του σεξισμού, θα αποδειχθεί πώς ένα ρυάκι γίνεται χείμαρρος…

Εκτιμώ ότι θέμα διαγραφής δύσκολα να τεθεί, καθώς ήδη στα όρια «μπαίνουν – δεν μπαίνουν» ξανά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ υπάρχει υπερβολικός αριθμός γαλάζιων βουλευτών. Εκτός αν αποδειχθεί ότι έκανε καραμπινάτη παρανομία.

Ο Μαρκόπουλος τρέχει να δείξει το πτυχίο του

Με την υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη είναι σαν να «εκδικείται» η ίδια η ζωή την ΝΔ για τα όσα έλεγε περί… «αρίστων» και τους… «αγράμματους» Συριζαίους.

Αποδεικνύεται ότι και στις γραμμές του κυβερνώντος κόμματος εμφιλοχωρούν τέτοια φαινόμενα και πλέον υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσηκώνεται θόρυβος με το παραμικρό.

Ήδη άρχισε μια μανιέρα με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ο οποίος απάντησε ότι διαθέτει πτυχίο από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ο Μακάριος τα έχει όλα… μούτι!

Διεργασίες και αγωνία στο ΠΑΣΟΚ

Εβδομάδα με διεργασίες αλλά και την αγωνία να αρχίζει την… ανηφόρα, αυτή στο ΠΑΣΟΚ.

Το ερχόμενο σαββατοκύριακο συνεδριάσει για πρώτη φορά η νέα κεντρική επιτροπή, που εκλέχτηκε στο συνέδριο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να προτείνει τον διάδοχο του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του γραμματέα (πιθανότερος, λένε, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης), αλλά και τη σύνθεση του νέου πολιτικού συμβουλίου.

Μέχρι εδώ καλά, αν και ενίοτε οι επιλογές προσώπων και ισορροπιών στο ΠΑΣΟΚ μπορούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την αγωνία της αναμονής των νέων κομμάτων:

Μαρία Καρυστιανού και Αλέξης Τσίπρας (κατά σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ίδρυση κόμματος) είναι στην τελική ευθεία για τα πολιτικά τους εγχειρήματος.

Τι (μπορεί να) σημαίνει αυτό για το ΠΑΣΟΚ λοιπόν: Να απειληθεί η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Το συνέδριο έδωσε έναν αέρα, οι πρωτοβουλίες ως αξιωματική αντιπολίτευση και η φθορά της κυβέρνησης, επίσης, αλλά η δυναμική στις νέες συνθήκες αμφισβητείται.

Το μήνυμα του Αλέξη, το 16σέλιδο μανιφέστο και ένα πρωτοσέλιδο από τα παλιά

Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης νέας πολιτικής κίνησης.

Το άρθρο του στην Εφσυν το Σάββατο ήταν ουσιαστικά η προαναγγελία αυτού που έρχεται το αργότερο αρχές Μαΐου – μην σας πω ότι «παίζει» και η Πρωτομαγιά για προφανείς συμβολικούς λόγους.

Απομένει να φανεί πώς εννοεί ότι «ουδείς δικαιούται να μένει στη βολή του» από τους προοδευτικούς πολίτες και τις δυνάμεις.

Ο πρόεδρος Αλέξης μιλάει για «ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα»» και «μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου» – ωραίες κουβέντες!

Αλλά πώς τα εννοεί και πώς τα προτείνει όλα αυτά;

Το κείμενο πάντως που του παρέδωσαν και το «χτενίζει» ο ίδιος (δεν ξέρω αν συμμετέχει και ο συμπαθής Αιμίλιος Χειλάκης σε αυτό το «χτένισμα») είναι ένα 16σέλιδο μανιφέστο.

Πάντως από εικαστικής άποψης αυτό το κόκκινο αφισέτο που θύμιζε το πρωτοσέλιδο της Εφσυν είναι μάλλον ξεπερασμένο αισθητικά, αλλά και… πολύ «αριστερό» για το νέο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα που υποτίθεται ότι θέλει να δώσει ο πρώην πρωθυπουργός. Θα περίμενα λίγο πιο αφαιρετικά σχήματα, πιο μοντέρνα και επίσης λίγο πράσινο, λίγο ροζ, έστω κάποια μοβ, αλλά δεν…

Επενδυτικό σκάκι με φόντο αεροδρόμιο και τουρισμό

Η Κρήτη φαίνεται να ανεβαίνει ταχύτατα στην επενδυτική ατζέντα, με τη Dimand να τοποθετείται στρατηγικά σε μια περιοχή που ετοιμάζεται να αλλάξει επίπεδο. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, έργο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ινδική GMR, λειτουργεί ήδη ως «μαγνήτης» για μεγάλα projects.

Στις Γούρνες Ηρακλείου δρομολογείται resort 400-500 κλινών, σε μια ζώνη που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε «μικρό Ελληνικό». Το project αναμένει την τελική ΚΥΑ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029 και αποεπένδυση το 2030, δείχνοντας ότι το παιχνίδι παίζεται με συγκεκριμένο timing.

Παράλληλα, οι επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση πυκνώνουν, με πρόσφατη συνάντηση στελεχών της εταιρείας με τον δήμαρχο Χερσονήσου να ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι ισορροπίες διαμορφώνονται τώρα.

Στο παρασκήνιο, μπαίνει και ο παράγοντας Ινδία. Οι απευθείας πτήσεις της IndiGo και της Aegean Airlines προς Αθήνα από το 2026 δημιουργούν προσδοκίες για νέα τουριστική ροή, με την αγορά να «ποντάρει» σε ένα κοινό που ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως.

