Η Μέρκελ στηρίζει Μερτς και παραδέχεται τα λάθη της: Η μεταναστευτική πολιτική μου συνέβαλε στην άνοδο της ακροδεξιάς AfD

Η Άνγκελα Μέρκελ αναγνώρισε ότι η μεταναστευτική πολιτική των κυβερνήσεών της συνέβαλε στην άνοδο της ακροδεξιάς AfD, παραδεχόμενη παράλληλα καθυστερήσεις και αδυναμίες σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η κλιματική πολιτική και η ψηφιοποίηση, σε συνέντευξή της στη Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Σε μια σπάνια αυτοκριτική αποτίμηση της πολιτικής της πορείας, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας παραδέχθηκε ότι οι κυβερνήσεις της δεν κινήθηκαν με την απαιτούμενη ταχύτητα σε κρίσιμους τομείς πολιτικής.

«Κοιτάζοντας πίσω, δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι», δήλωσε, αναφερόμενη στον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 2% του ΑΕΠ.

Όπως σημείωσε, παρά την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, «η αύξηση δεν ήταν αρκετά γρήγορη και αυτό ήταν μια αδυναμία», αν και υποστήριξε ότι οι τότε αποφάσεις ανταποκρίνονταν στις συνθήκες ασφαλείας της εποχής.

«Η πολιτική μου συνέβαλε στην άνοδο της AfD»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μεταναστευτικό, υπερασπιζόμενη μεν τις επιλογές της περιόδου της προσφυγικής κρίσης, αναγνωρίζοντας ωστόσο το πολιτικό τους κόστος.

«Η AfD αναδύθηκε με φόντο τις πολιτικές μου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ και φυσικά η απόφασή μου συνέβαλε στη νέα άνοδο της AfD στις δημοσκοπήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι η Γερμανία διαχειρίστηκε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι «πετύχαμε πολλά, αλλά φυσικά δεν τα καταφέραμε όλα στο 100%, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των μεγάλων αριθμών μεταναστών που έφθαναν στη Γερμανία καθημερινά».

Αναφερόμενη στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, σημείωσε ότι συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των αφίξεων.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι εξακολουθεί να απορρίπτει τους συνοριακούς ελέγχους, αν και επαίνεσε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για το μεταναστευτικό.

Παραδοχές για κλίμα και ψηφιοποίηση

Η πρώην καγκελάριος αναγνώρισε επίσης αδυναμίες στην πολιτική προστασίας του κλίματος.

«Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε αρκετά σε σχέση με ό,τι θα ήταν απαραίτητο», δήλωσε, ενώ παραδέχθηκε καθυστερήσεις και στον τομέα της ψηφιοποίησης.

«Ήμασταν πολύ αργοί», είπε χαρακτηριστικά.

Στήριξη στην κυβέρνηση Μερτς

Η Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή της προς την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας υπομονή για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες, τις υποδομές και το συνταξιοδοτικό, ενώ σημείωσε ότι λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη και τις τεχνολογικές εξελίξεις, κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη.

Απαντώντας τέλος στη δήλωση του Φρίντριχ Μερτς ότι «κανένας άλλος καγκελάριος δεν είχε υποστεί τέτοια εχθρότητα», σχολίασε δηκτικά:

«Πάντα έβλεπα ως πρότυπο τον Χέλμουτ Κολ, ο οποίος έλεγε ότι κανείς δεν τον ανάγκασε να κάνει αυτή τη δουλειά».

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