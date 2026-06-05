«Έτρωγα σοκολάτα και μασούσα πάγο» – Ορειβάτης που θεωρείτο νεκρός περιγράφει πώς επιβίωσε επί έξι ημέρες στο Έβερεστ

Έναν εφιάλτη έξι ημερών στο Έβερεστ περιέγραψε στο BBC ο Νεπαλέζος οδηγός Ντάουα Σέρπα, ο οποίος βρέθηκε ζωντανός έπειτα από ημέρες κατά τις οποίες θεωρείτο νεκρός. Όπως είπε, κατάφερε να επιβιώσει «μασώντας πάγο» και καταναλώνοντας λίγες σοκολάτες που είχε στην τσέπη του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν «εξαφανίστηκε» κατά την κατάβαση, αλλά αναγκάστηκε να «μείνει πίσω» όταν του τελείωσε το οξυγόνο. Για ημέρες θεωρείτο νεκρός, ενώ η οικογένειά του στο Κατμαντού είχε ήδη ξεκινήσει τα τελετουργικά αποχαιρετισμού, πριν ομάδα καθαρισμού τον εντοπίσει να «γλιστρά» προς τη Βάση Κατασκήνωσης.

Μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο του Κατμαντού, όπου και μίλησε στο BBC ενώ νοσηλευόταν για αφυδάτωση, κρυοπαγήματα και κάταγμα. «Δεν πίστευα ότι θα ήμουν ζωντανός», δήλωσε στο BBC Nepali. «Νόμιζα ότι θα πέθαινα έτσι».

Ο ορειβάτης Κρις Θρολ ήταν το τελευταίο άτομο που τον είχε δει ζωντανό πριν τη διάσωσή του κοντά στο Khumbu Icefall την Πέμπτη. Ο πρώην Βρετανός στρατιώτης ανέφερε ότι ο 57χρονος καθόταν στο σακίδιό του λίγο πάνω από το Camp 3, περίπου στα 7.500 μέτρα, «όπως είχε κάνει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν για να πάρει μια σύντομη ανάπαυση».

Σύμφωνα με τον Θρολ, λίγη ώρα αργότερα συνάντησε έναν Πολωνό ορειβάτη χωρίς οξυγόνο που αντιμετώπιζε σοβαρά κρυοπαγήματα και η προσοχή του στράφηκε σε εκείνον, καθώς προσπαθούσε να τον βοηθήσει να κατέβει. Όπως είπε στο BBC, όταν κοίταξε πίσω, ο Ντάουα δεν είχε μετακινηθεί και δεν φαινόταν να κατεβαίνει, καθώς δεν φαινόταν καν η δέσμη του φακού του.

A Nepali Sherpa has been found alive on the slopes of Mount Everest after missing for six days without food or oxygen. Dawa Sherpa was reunited with his family, who had already begun funeral rituals. pic.twitter.com/6bqG73GvoY June 4, 2026

Παγιδευμένος σε ρωγμή

Πιο ψηλά στο βουνό, ο Ντάουα Σέρπα περιέγραψε ότι βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όταν εξαντλήθηκε το οξυγόνο του. «Όταν τελείωσε το οξυγόνο, δεν μπορούσα να περπατήσω», είπε.

«Δεν έφαγα τίποτα τις πρώτες δύο ημέρες. Μετά άρχισα να μασάω πάγο. Πονούσαν τα δόντια μου. Μασούσα τον πάγο δυνατά». Αργότερα βρήκε λίγες σοκολάτες στην τσέπη του και κατάφερε να πιει λίγο λιωμένο χιόνι.

Καθώς επιχειρούσε αργά να κατέβει, σύμφωνα με μαρτυρίες δύο προσώπων που μίλησαν μαζί του, έπεσε σε ρωγμή και παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου δυόμισι ημέρες χωρίς τρόπο διαφυγής.

Η κατάσταση άλλαξε όταν μια χιονοστιβάδα έριξε χιόνι μέσα στη ρωγμή, δίνοντάς του, όπως είπε, την πρώτη αίσθηση ελπίδας μετά από ημέρες. «Πατώντας πάνω στο χιόνι, σηκώθηκα και κοίταξα προς τα πάνω… Ένιωσα ότι μπορούσα να βγω από εκεί», ανέφερε στο BBC.

Αφού κατάφερε να βγει, εντόπισε σχοινιά που τον βοήθησαν να συνεχίσει την κατάβασή του στο υψηλότερο βουνό του κόσμου. Παρά μια νέα χιονοστιβάδα που απείλησε την πορεία του, συνέχισε την προσπάθειά του.

«Πέρασα μέσα από το χιόνι και κινήθηκα προς τα κάτω. Περπάτησα όλη τη νύχτα. Και μετά έφτασα κοντά στη Βάση Κατασκήνωσης». Εκεί συνάντησε ξανά ανθρώπους μετά από σχεδόν μία εβδομάδα.

«Ήταν παιδιά που ανέβαιναν για να μαζέψουν απορρίμματα. Τους συνάντησα. Με κατέβασαν κάτω», είπε.

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