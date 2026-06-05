Κίνα: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα – Πιθανή διαρροή υγραερίου πίσω από το δυστύχημα (Video)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 5/6, σε κατάστημα στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, και ακόμη 13 να τραυματιστούν ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xinhua, η έκρηξη έλαβε χώρα στις 6:42 π.μ. σε κατάστημα που στεγάζεται σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπενξί και εκτιμάται ότι προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φιάλης υγραερίου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

💥 A gas explosion has been reported at a shop in Pingshan District, Benxi (Liaoning, China) at around 6:46am this morning.



Two people have been killed and 13 others injured. The cause is suspected to be a liquefied gas cylinder leak.pic.twitter.com/WRtqYTRpdK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 5, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από το σημείο αποτυπώνουν εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά καταστήματα και οχήματα. Μεταξύ άλλων, ένα αστικό λεωφορείο που περνούσε έξω από το σημείο την ώρα της έκρηξης και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ επιβάτες φαίνονται να αποβιβάζονται προσεκτικά για να αποφύγουν τα θραύσματα και τα συντρίμμια που εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

중국 랴오닝성의 한 상점에서 가스 폭발 사고가 발생해 2명이 사망하고 12명이 부상을 입었습니다. pic.twitter.com/KsZMBU4fl7 — Turtle🐢 (@Freedom_73X) June 5, 2026

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