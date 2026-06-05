Κίνα: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα – Πιθανή διαρροή υγραερίου πίσω από το δυστύχημα (Video)

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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 5/6, σε κατάστημα στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, και ακόμη 13 να τραυματιστούν ελαφρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του xinhua, η έκρηξη έλαβε χώρα στις 6:42 π.μ. σε κατάστημα που στεγάζεται σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπενξί και εκτιμάται ότι προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φιάλης υγραερίου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από το σημείο αποτυπώνουν εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά καταστήματα και οχήματα. Μεταξύ άλλων, ένα αστικό λεωφορείο που περνούσε έξω από το σημείο την ώρα της έκρηξης και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ επιβάτες φαίνονται να αποβιβάζονται προσεκτικά για να αποφύγουν τα θραύσματα και τα συντρίμμια που εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.
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