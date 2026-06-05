Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες για την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων, το Ιράν προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός «ευρύτερου πολέμου»

Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από τη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε στο CNN την Παρασκευή ένας κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «μπουν σε έναν σκοτεινό διάδρομο» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών.

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ πρέπει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο», δήλωσε στο CNN ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε αποκλειστική συνέντευξη στην Τεχεράνη. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ».

Senior Iranian official Mohsen Rezaee to CNN:



Trump must make decisions independently of Israel. He must give what is the rights of the Iranian people and stop the blockade. Release our frozen assets. And this can be a new horizon for the future of Iran and America.



Trump must… pic.twitter.com/GJPglscbW6 — World Source News (@Worldsource24) June 5, 2026

Το Ιράν φέρεται να απαίτησε την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα κεφάλαια μόλις υπογραφεί μια ενδιάμεση συμφωνία με τις ΗΠΑ και άλλα 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οποιαδήποτε αποδέσμευση κεφαλαίων σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να αφαιρέσει ένα βασικό σημείο μόχλευσης πάνω στο καθεστώς. Ο Τραμπ απαίτησε οποιαδήποτε συμφωνία να φαίνεται πολύ ισχυρότερη από την πυρηνική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015 και να αποφύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως παράδοση «παλετών μετρητών», μια φράση που επικαλέστηκε για να επικρίνει την απόφαση του τότε προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να δώσει στην Τεχεράνη οικονομική αποζημίωση.

Σε μια σπάνια συνέντευξη στο CNN, ο Ρεζάι έριξε φως στον τρόπο σκέψης εντός των κύκλων λήψης στρατηγικών αποφάσεων του Ιράν σχετικά με το μεταπολεμικό όραμα της χώρας, την τύχη του Στενού του Ορμούζ και το πώς μπορεί να ενεργήσει το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης. Τα σχόλιά του έχουν βαρύτητα επειδή παραμένει στενά συνδεδεμένος με το κατεστημένο ασφαλείας του Ιράν και θεωρείται ευρέως ότι βρίσκεται κοντά στον νυν ανώτατο ηγέτη, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που τραυματίστηκε από μια ισραηλινή επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του την πρώτη ημέρα του πολέμου.

⚡️BREAKING



Iran's Supreme Leader's Top Military Advisor to CNN:



"If the War continues and the Naval Blockade is not lifted we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab al-Mandab Strait and the Mediterranean Sea



We will give another dimension to the war by attacking these… pic.twitter.com/jwdh5uVQ8X — Iran Observer (@IranObserver0) June 5, 2026

Τι είπε ο Ρεζάι

Απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων: Χαρακτήρισε την απαίτηση ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λέγοντας ότι η πιθανή αποδέσμευση των κεφαλαίων από την κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν «ένας νέος ορίζοντας για το μέλλον» του Ιράν και της Αμερικής: «Αν αυτός (ο Τραμπ) θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μια δοκιμασία εμπιστοσύνης που θέλει να έχει το Ιράν με τον Τραμπ – αυτή είναι μια δοκιμασία που η Αμερική πρέπει να περάσει και ο δρόμος θα ανοίξει», είπε. «Αυτά είναι τα δικά μας χρήματα, όχι τα χρήματα της Αμερικής».

Προειδοποίηση κατά της επιστροφής στον πόλεμο: Ο Ρεζάι προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «σύρει τον πόλεμο» πέρα ​​από τον Περσικό Κόλπο εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τη σύγκρουση, ενδεχομένως επεκτείνοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Στενό του Ορμούζ στον Ινδικό Ωκεανό, το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα. «Θα δώσουμε μια άλλη διάσταση στον πόλεμο επιτιθέμενοι σε αυτές τις άλλες αμερικανικές βάσεις στις οποίες έχουμε επιτεθεί μέχρι στιγμής», είπε, προσθέτοντας ότι «η πιθανότητα πολέμου είναι χαμηλή».

Σχετικά με μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Χαμενεΐ: Δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την υγεία του Χαμενεΐ και τον ρόλο του στη λήψη αποφάσεων της χώρας, αλλά απέρριψε τις προοπτικές συνάντησής του με τον Τραμπ. «Αυτό δεν θα συμβεί, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο Τραμπ έχει φέρει τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Αυτό δεν θα συμβεί». Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και ο Χαμενεΐ «φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά» και ότι θα ήταν «τιμή» του να τον συναντήσει.

Επανέλαβε τον ισχυρισμό κυριαρχίας επί των Στενών του Ορμούζ: Ο Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν την κυριαρχία της βασικής πλωτής οδού μέσω της οποίας περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο και, ως εκ τούτου, θα το διαχειρίζονται από κοινού. Απέφυγε να παρουσιάσει την απαίτηση για τέλη διέλευσης πλοίων ως διόδια, λέγοντας ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλος συντήρησης, καθώς δεν θα έπρεπε να επωμίζεται το κόστος διαχείρισης του στενού.

Ως μέλος της παλιάς φρουράς του IRGC, ο Ρεζάι πολέμησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και συνέχισε να ηγείται της δύναμης από το 1981 έως το 1997, βοηθώντας στη διαμόρφωσή της σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σκληροπυρηνικός πραγματιστής, βαθιά ριζωμένος στο κατεστημένο ασφαλείας του Ιράν, αργότερα εντάχθηκε στο Συμβούλιο Σκοπιμότητας, το οποίο συμβουλεύει τον ανώτατο ηγέτη, και υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος υπό τον πρώην πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι. Ο Ρεζάι έθεσε επίσης υποψηφιότητα για πρόεδρος τέσσερις φορές, αλλά δεν κέρδισε ποτέ.

Κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε στοχεύοντας 12 χώρες σε όλη την περιοχή, χτυπώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πολιτικούς χώρους. Ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους προς το Ντιέγκο Γκαρσία, μια κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου 2.000 μίλια από το Ιράν, σε μια προφανή επίδειξη της εμβέλειάς της.

Στη συνέντευξή του στο CNN, αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα μιας πυρηνικής συμφωνίας με τον Τραμπ, επικαλούμενος την αποχώρησή του από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν του 2015 και αυτό που χαρακτήρισε ως στρατηγική «ασάφειας» στις συνομιλίες.

Σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, ο Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πιθανή αμερικανική εισβολή στο έδαφός του, «τότε ο κόσμος θα καταλάβει τις πραγματικές δυνατότητες του Ιράν, επειδή η χερσαία ισχύς μας είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από τους πυραύλους μας».

Χαρακτήρισε τον τρέχοντα πόλεμο ως την πρώτη νίκη του Ιράν εναντίον των εχθρών του στην 47χρονη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ιράν αναδεικνύεται νικηφόρο σε πολέμους, ενώ σε προηγούμενους πολέμους το Ιράν ήταν πάντα ηττημένο», είπε.

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