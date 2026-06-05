Τραγικός επίλογος στην έρευνα για την 11χρονη Λιάνα στη Γαλλία – Αναγνωρίστηκε η σορός της

Η σορός που εντοπίστηκε την Πέμπτη σε απομονωμένο σημείο στη Γαλλία ανήκει στην 11χρονη Λιάνα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την περασμένη Παρασκευή.

Οι γαλλικές Αρχές ταυτοποίησαν την ανήλικη, όμως, τα αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, οι ιατροδικαστές δεν είναι προς το παρόν σε θέση να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου του κοριτσιού. Έχουν ήδη διεξαχθεί περαιτέρω αξιολογήσεις από ειδικούς.

Η σορός του παιδιού που βρέθηκε χθες το βράδυ και υποβλήθηκε σε νεκροψία σήμερα ανήκει όντως στη Λιάνα, ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της Αζέν.

«Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε μέσω σύγκρισης DNA», δήλωσε στην ανακοίνωσή του ο Ολιβιέ Ναμπουλέ, εισαγγελέας της Αζάν.

Την ίδια ώρα, στη χώρα έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα κόμματα είναι ιδιαιτέρως ενοχλημένα από τα κενά της γαλλικής Δικαιοσύνης και την έλλειψη προστασίας των ανηλίκων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, προανήγγειλε κυρώσεις κατά των δικαστών σε περίπτωση που εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Καγκελαρία είναι «πολύ ενοχλημένοι» από «τις αποφάσεις που έλαβαν οι διάφοροι δικαστές» στην υπόθεση της μικρής Ρόζας – η οποία κατηγορεί τον Ζερόμ Μπαρέλα για βιασμό – η οποία «αντιμετωπίστηκε σαν να επρόκειτο για μια απλή υπόθεση διάρρηξης».

Ένας 41χρονος πατέρας δύο παιδιών, του οποίου η κόρη ήταν συμμαθήτρια της Λιάνα, συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος.

Αποδείχθηκε ότι είχε κατηγορηθεί επίσημα δύο φορές στο παρελθόν για βιασμό ενός παιδιού, αλλά οι έρευνες είτε είχαν διακοπεί είτε είχαν σταματήσει.

Τον Δεκέμβριο του 2017, μια μητέρα ανέφερε ότι η 17χρονη κόρη της είχε σχέση με τον άνδρα. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2018, αφού το κορίτσι δήλωσε ότι είχε συναινέσει.

Τον Ιανουάριο του 2022, μια καταγγελία τον κατηγόρησε ότι βίασε ένα παιδί μικρότερο των 15 ετών το 2020 στο σπίτι του. Η υπόθεση απορρίφθηκε το 2024 λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Σε μια τρίτη υπόθεση, στις 22 Αυγούστου 2025, η μητέρα ενός κοριτσιού που γεννήθηκε το 2014 τον κατηγόρησε ότι βίασε το παιδί της μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι του.

Ωστόσο, η αστυνομία δεν τον είχε ακόμη ανακρίνει όταν η 11χρονη Λιάνα εξαφανίστηκε εννέα μήνες αργότερα.

Ο δήμαρχος της Φλεράνς, Γκρέγκορι Μπομπάτο, δήλωσε την Πέμπτη ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που διεξάγονται οι έρευνες.

«Πρέπει πάντα να περιμένουμε να προσκομιστούν πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία πριν κάνουμε επιτέλους κάτι για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας;»

Ο Ντενίς Ροθ-Φισέ, της ανεξάρτητης επιτροπής για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που ονομάζεται CIVIISE, δήλωσε στο AFP ότι η υπόθεση ήταν ενδεικτική ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος.

Οι έρευνες σταματούν για σχεδόν τρεις από τις τέσσερις καταγγελίες για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, είπε.

Μόνο το 7% των καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση ανηλίκου και το 3% αυτών για βιασμό παιδιού, καταλήγουν σε καταδίκη, σύμφωνα με την CIVIISE.

«Ελέγξτε τον υπολογιστή αυτού του άνδρα»

Οι υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους έχουν επίσης εκφράσει την άποψή τους.

Ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός, ζήτησε την Πέμπτη να διεξαχθούν έρευνες για την καλύτερη προστασία των παιδιών.

Μετά την κατάθεση ενός παιδιού, «γιατί δεν τίθεται αμέσως σε επιφυλακή ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός;» ρώτησε.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις και θα είναι υποψήφιος εάν η Μαρίν Λεπέν αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις εκλογές, δήλωσε ότι το έγκλημα «θα μπορούσε, θα έπρεπε, να είχε αποφευχθεί».

Η Αν Σεσίλ Μελφέρ, της ακτιβιστικής ομάδας Women’s Foundation, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το δικαστικό σύστημα αποτυγχάνει στην προστασία των παιδιών, ακόμη και όταν ένα παιδί ήταν αρκετά γενναίο για να μιλήσει.

«Το σύστημα δεν λειτουργεί», είπε.

Η Μισέλ Κροφ, της ένωσης Union for Childhood, ήταν επίσης αγανακτισμένη.

«Πήγε κανείς να ελέγξει τον υπολογιστή αυτού του άνδρα; Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται;» ρώτησε.

Διαβάστε επίσης:

Αιματηρή επίθεση σε εταιρεία στην Ινδία: Νεκρή 29χρονη από τα χέρια πρώην συντρόφου της (Video – σκληρές εικόνες)

«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα τους ένοιαζε καθόλου» – Επιμένει ο Ράμα στο τουριστικό project και βλέπει… δάκτυλο του Ιράν στις διαδηλώσεις

«Όχι» Πούτιν σε Ζελένσκι – Δεν βλέπει «καμία λογική» σε μια συνάντηση αυτή τη στιγμή