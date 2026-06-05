«Όχι» Πούτιν σε Ζελένσκι – Δεν βλέπει «καμία λογική» σε μια συνάντηση αυτή τη στιγμή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι προς το παρόν δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη δημοσίευση ανοιχτής επιστολής του Ουκρανού προέδρου στην οποία προτείνει να συναντηθούν για να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, «δεν αρνήθηκε ποτέ» να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά δεν θέλει να εμπλακεί σε «κενές κουβέντες». Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος ουσιαστικά αμφισβήτησε τη χρησιμότητα τέτοιων διαπραγματεύσεων.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ζελένσκι του ζήτησε πρόσφατα συνάντηση μέσω ενός Ρώσου επιχειρηματία. Ξεχωριστά, σχολίασε την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου, λέγοντας ότι περιείχε «στοιχεία αγένειας».

Κατά την άποψη του Πούτιν, η επιστολή φέρεται να δημιούργησε συνθήκες υπό τις οποίες μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών θα ήταν αδύνατη. Απαντώντας στην έκκληση του Ζελένσκι, σύμφωνα με το TASS, ο Πούτιν απευθύνθηκε στα ρωσικά στρατεύματα με τα λόγια: «Συνεχίστε να εργάζεστε, αδέρφια».

❗️One must not be "afraid" to engage in elections: Putin on Zelensky



Russian authorities have repeatedly drawn attention to the fact that Zelensky has exceeded its legitimate presidential term. https://t.co/A6ziFSS2Os pic.twitter.com/px8Tjq0H9U — Sputnik Africa (@sputnik_africa) June 5, 2026

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την αποστολή ανοιχτής επιστολής του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, στην οποία ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση σε μια ουδέτερη χώρα για να συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου. Η Ουκρανία πρότεινε επίσης πλήρη κατάπαυση του πυρός για όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ο Πούτιν, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο υποτίθεται ότι θέλει μια συνάντηση ηγετών μόνο για να σταματήσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Πούτιν είπε ότι σήμερα το πρωί εξέτασε για λίγο την επιστολή του Ζελένσκι. Απαντώντας στις παρατηρήσεις του Ζελένσκι σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του στην εξουσία, ο Πούτιν «συνέστησε» στον Ζελένσκι να μην φοβάται να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές, παρά να σφετεριστεί την εξουσία. Υποστήριξε ότι οι ηγέτες θα πρέπει να επιδιώκουν νομιμότητα μέσω εκλογών και να ενεργούν εντός των συνταγματικών κανόνων.

Putin mocks Zelensky:



Everyone saw how Trump was “disciplining” Zelensky.



There is still work to be done; it should continue. pic.twitter.com/SxwzwV4WY2 June 5, 2026

Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος, η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για συμφωνίες παρόμοιες με τις Συμφωνίες του Μινσκ. Απαντώντας σε σχόλια σχετικά με την ηλικία του, ο Πούτιν είπε ότι πολλοί πολιτικοί μεγαλύτεροι από αυτόν συνεχίζουν να υπηρετούν στο αξίωμα.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι οι εγγυητές οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας θα πρέπει να αναζητηθούν στην Ευρώπη.

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