search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 15:37
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.07.2026 14:45

Η Ανάστασις 2ος χρόνος | Aπό 3 Οκτωβρίου | Θέατρο Noũs – Creative Space | Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

22.07.2026 14:45
parastasi-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ανάστασις του Λέοντος Τολστόι σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλλου, διασκευή Δάφνης Λιανάκη παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS – CREATIVE SPACE.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το θεατρικό κείμενο παρακολουθεί το ηθικό και πνευματικό ταξίδι του πρίγκιπα Νεχλιούντοφ, ο οποίος αναγνωρίζει ως κατηγορούμενη σε μια δίκη την Κατιούσα Μασλόβα, μια γυναίκα που είχε ερωτευθεί και στη συνέχεια εγκαταλείψει χρόνια πριν, οδηγώντας την σε κοινωνική πτώση.

Επιδιώκοντας να αναλάβει την ευθύνη του, αποφασίζει να την ακολουθήσει και να επανορθώσει, παρά την αντίστασή της αλλά και την αδιαφορία της κοινωνίας.

Καθώς η Μασλόβα καταδικάζεται άδικα και εξορίζεται στη Σιβηρία, ο Νεχλιούντοφ ακολουθώντας την στο ταξίδι αυτό, περνά από μια βαθιά εσωτερική κάθαρση, βλέποντας κατάματα τη διαφθορά του δικαστικού συστήματος, την κοινωνική αδικία και τις ταξικές ανισότητες.

Η παράλληλη διαδρομή τους γίνεται μια πορεία αντίστασης απέναντι στους θεσμούς που συνθλίβουν τους αδύναμους. Οι δύο ήρωες αναζητούν μια νέα αρχή

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Η Ανάστασις είναι μια τομή πάνω στο σώμα της κοινωνίας. Ο Τολστόι απογυμνώνει ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ των λίγων και εις βάρος των πολλών, κι αυτό είναι το βασικό σημείο από το οποίο ξεκινά η παράστασή μας. Ο Νέχλιουντοφ και η Κατιούσα δεν είναι μόνο δύο άνθρωποι με κοινό παρελθόν· είναι δύο διαφορετικές θέσεις μέσα σε μια κοινωνική μηχανή που μοιράζει τη μοίρα των ανθρώπων ταξικά, ασύμμετρα, άδικα.

Ο Νέχλιουντοφ κουβαλά πάνω του την αόρατη ασπίδα της τάξης του, η οποία του επέτρεψε να προχωρήσει χωρίς συνέπειες. Η συνειδητοποίησή του δεν αφορά μόνο την ατομική ευθύνη, αλλά την ανακάλυψη ενός συστήματος που παράγει ενοχές για τους από κάτω και ατιμωρησία για τους από πάνω. Από την άλλη η πορεία της Κατιούσας μέσα από την αδικία είναι η πιο καθαρή καταγραφή της ταξικής βίας του έργου.

Το ενδιαφέρον μου στρέφεται στο ότι ένας ολόκληρος κόσμος χτίζεται πάνω σε θεσμούς που υποτίθεται πως απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα συντηρούν την ανισότητα. Πόσο μάλλον όταν ένα σύστημα μπορεί να είναι απολύτως νόμιμο και ταυτόχρονα βαθιά άδικο.

Η «ανάσταση» εδώ δεν είναι θρησκευτική ούτε ατομικιστική. Είναι η ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος της κοινωνικής παραίτησης. . Είναι το αίτημα για έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος δεν θα ορίζεται από τη θέση του στην πυραμίδα, αλλά από την αξία του.

Και σε αυτό το αίτημα, το έργο μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ – γιατί η αδικία μπορεί να είναι άχρονη, αλλά η αντίσταση σε αυτήν είναι πάντα παρούσα.

Βασίλης Τριανταφύλλου

Συντελεστές

  • Συγγραφέας: Λέον Τολστόι
  • Διασκευή: Δάφνη Λιανάκη
  • Σκηνοθεσία: Βασίλης Τριανταφύλλου
  • Β. Σκηνοθέτη: Δάφνη Λιανάκη
  • Κινησιολογία: Φαίδρα Σούτου
  • Σκηνικά: Νίκος Δεντάκης
  • Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
  • Μουσική: Τάσος Σωτηράκης
  • Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
  • Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου
  • Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Νικολέτα Παπαδοπούλου
  • Επικοινωνία: Κατερίνα Γρυλλάκη
  • Φωτογραφίες/trailer: Βαγγέλης Ευαγγελίου

Παίζουν αλφαβητικά:

Δαβιλάς Αλέξανδρος, Δούβρης Σωτήρης, Ζουρελίδου Ελένη, Ηλιόπουλος Θοδωρής, Κουτουλάκη Ματουάλι, Μηλιαράκη Ασπασία, Μπάδρας Λυκούργος

Πληροφορίες Παράστασης

  • Πρεμιέρα Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00 κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00
  • Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

  • Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran-86234
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο πόλεμος δεν κρίνεται μόνο στο πεδίο της μάχης

Growth-Fund-logo-scaled
ADVERTORIAL

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Μεταβίβαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά

siad atzentis epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός ατζέντης που σύστηνε νεαρά μοντέλα στον Τζέφρι Επστάιν – Είχε καταγγελθεί και ο ίδιος για βιασμό  

facebook-instagram_1206_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναφορές για προβλήματα σε Facebook, Instagram και Messenger

peiraias_diarroi-fysikou-aeriou_2207_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για τη διαρροή φυσικού αερίου – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου δείχνουν τα στοιχεία - Τι «είδε» ο ιατροδικαστής

poinikologos
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

texan
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος στην ΤΕΧΑΝ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης: Έλεγχος αν το πραγματικό κόστος πήγε 300.000 από 66.000 ευρώ

mpakogianni- tzitzikostas- gerovasili- mitarakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψηφιότητα της Ντόρας, η κινητικότητα Τζιτζικώστα, η σίγουρη Γεροβασίλη για ΕΛΑΣ, τα ζόρια ΠΑΣΟΚ και η μάχη Μηταράκη – Μουσουρούλη στη Χίο 

penelope-cruz
LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 15:37
iran-86234
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο πόλεμος δεν κρίνεται μόνο στο πεδίο της μάχης

Growth-Fund-logo-scaled
ADVERTORIAL

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Μεταβίβαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά

siad atzentis epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός ατζέντης που σύστηνε νεαρά μοντέλα στον Τζέφρι Επστάιν – Είχε καταγγελθεί και ο ίδιος για βιασμό  

1 / 3