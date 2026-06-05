Διαψεύδουν οι Αμερικανοί ότι δέχτηκαν ιρανική επίθεση στη θάλασσα του Ομάν

Η CENTCOM προχώρησε σε διάψευση αναφορών των ιρανικών δυνάμεων ότι επιτέθηκαν και πυροβόλησαν πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αν το Ιράν έκανε κάτι τέτοιο, τότε θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Σημειώνεται πως το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της ναυτιλιακής κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει το υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια επιβολή της ναυτικής τάξης για να διακόψουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται».

Την ίδια ώρα εντείνονται οι εντάσεις σχετικά με τη ναυτική ασφάλεια γύρω από το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις στις αποστολές ιρανικού πετρελαίου και η Τεχεράνη έχει απειλήσει επανειλημμένα τη ναυτιλία εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης:

Η Χαμάς λέει ότι δεν θα προχωρήσει σε αφοπλισμό, αλλά μόνο η αστυνομία θα οπλοφορεί

Έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζα: Ουκρανικό το drone που αυτοπυροδοτήθηκε αλλά… το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία

Ο Πούτιν πρότεινε στο Βερολίνο να επαναλειτουργήσει ο Nord Stream 2: «Πατήστε το κουμπί και το φυσικό αέριο αρχίζει να ρέει»