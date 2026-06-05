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05.06.2026 16:33

Η Χαμάς λέει ότι δεν θα προχωρήσει σε αφοπλισμό, αλλά μόνο η αστυνομία θα οπλοφορεί

05.06.2026 16:33
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Σε μια αποκλειστική συνέντευξη με το Al Jazeera, ο Husam Badran, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, λέει ότι η ένοπλη ομάδα δεν θα παραδώσει τα όπλα της αυτή τη στιγμή, αντιστεκόμενη στις συνεχιζόμενες απαιτήσεις για αφοπλισμό και δηλώνοντας ότι η τελική τύχη του στρατιωτικού της οπλοστασίου θα αποφασιστεί μετά από ολοκληρωμένες συζητήσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις.

«Όταν αυτή η παλαιστινιακή επιτροπή [η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG)] έρθει να αναλάβει τη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα υπάρχουν ορατά όπλα στους δρόμους και τα σοκάκια της Γάζας εκτός από τα επίσημα όπλα που ανήκουν σε αυτήν την επιτροπή, η οποία είναι η επίσημη παλαιστινιακή αστυνομία», δήλωσε ο Badran στο Al Jazeera.

Η στάση της Χαμάς έρχεται καθώς μια ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ομάδα ετοιμάζεται να στείλει την αντιπροσωπεία της στο Κάιρο για ανανεωμένες συνομιλίες, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Χαμάς είχε καθυστερήσει για λίγο τη συμμετοχή της για να απαιτήσει να σταματήσουν οι συνεχιζόμενες ισραηλινές δολοφονίες – όπως οι πρόσφατες δολοφονίες των στρατιωτικών διοικητών Izz al-Din al-Haddad και Mohammed Odeh – για να εξασφαλίσει ένα πιο ευνοϊκό διαπραγματευτικό περιβάλλον.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα παραμένουν τα μεγαλύτερα σημεία τριβής στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Οκτώβριο του 2025.

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