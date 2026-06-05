Νέα ένταση στον Κόλπο του Ομάν: Το Ιράν εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

Παραμένει η αβεβαιότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς νέα ένταση σημειώθηκε στη Θάλασσα του Ομάν.

Το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το αμερικανικό ναυτικό για παρενοχλήσεις της ναυτιλιακής κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει το υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια επιβολή της ναυτικής τάξης για να διακόψουμε τα παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται».

Την ίδια ώρα εντείνονται οι εντάσεις σχετικά με τη ναυτική ασφάλεια γύρω από το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις στις αποστολές ιρανικού πετρελαίου και η Τεχεράνη έχει απειλήσει επανειλημμένα τη ναυτιλία εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

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