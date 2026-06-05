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ΚΟΣΜΟΣ

05.06.2026 12:29

Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα – (Video)

05.06.2026 12:29
drone-ekriksi-roumania

Drone επιφανείας αυτοανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Το θαλάσσιο drone είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του στρατού της Ρουμανίας, πρόσθεσε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

Οι ρουμανικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο του συμβάντος και διεξάγουν έρευνα.

Η Κωνστάντζα αποτελεί στρατηγικής σημασίας λιμάνι για το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:38
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