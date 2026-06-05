Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα – (Video)

Drone επιφανείας αυτοανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Το θαλάσσιο drone είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του στρατού της Ρουμανίας, πρόσθεσε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Οι ρουμανικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο του συμβάντος και διεξάγουν έρευνα.

Η Κωνστάντζα αποτελεί στρατηγικής σημασίας λιμάνι για το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα

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