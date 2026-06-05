Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα – (Video)

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Drone επιφανείας αυτοανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.
Το θαλάσσιο drone είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του στρατού της Ρουμανίας, πρόσθεσε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.
A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania— Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026
Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ
Momentul exploziei dronei navale din portul civil Constanța, surprins de reporterul TVR Ana-Maria Stancu în timp ce relata.#AnaMariaStancu #TVR #Constanta #PortulConstanta #Explozie #DronaNavala #Drone #BreakingNews #Romania #MareaNeagra #Actualitate #Stiri pic.twitter.com/BYeG894dIR— defapt.ro (@defapt) June 5, 2026
Οι ρουμανικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο του συμβάντος και διεξάγουν έρευνα.
Η Κωνστάντζα αποτελεί στρατηγικής σημασίας λιμάνι για το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα
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